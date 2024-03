Ismael Saibari wil nog vijftien jaar doorvoetballen: 'Vermaak me wel in Eindhoven'

Ismael Saibari doet een boekje open over zijn leven als prof. De PSV'er heeft het over zijn bijzondere achtergrond, zijn grote voorbeelden én de toekomst. Het liefst wil de 23-jarige Saibari nog vijftien jaar doorvoetballen. "Net als Cristiano Ronaldo."

De Marokkaanse middenvelder werd geboren in Terrassa, Spanje, waar hij de liefde voor het voetballen ontdekte. In 2007 verhuisde zijn familie naar België, waar zijn carrière echt vorm begon te krijgen. Grote voorbeelden als Mbark Boussoufa inspireerde hem op hem voetballen serieus te nemen. "In België zag ik hem (Boussoufa, red.) als één van mijn voorbeelden", zegt Saibari tegen het AD. Hij speelde bij Anderlecht en in het Marokkaanse team. Boussoufa was technisch, maar gaf ook altijd gas."

Saibari trad in de voetsporen van zijn idool en koos jaren geleden al voor Marokko in plaats van België. De aanvaller werd wel benaderd door de toenmalige bondscoach. "Twee jaar terug belde Roberto Martínez, die toen bondscoach van België was. Hij vroeg of ik voor de Rode Duivels wilde spelen. Mijn antwoord was: 'Bedankt voor het aanbod, maar ik zal nooit 100 procent kunnen geven voor België zoals voor Marokko.'"

PSV

Inmiddels heeft Saibari niet alleen Marokko, maar ook PSV in zijn hart gesloten. Hij tekende vrij recentelijk bij tot de zomer van 2028. Dat deed hij niet zonder reden. De middenvelder voelt zich op zijn plek in Eindhoven en wil het liefst zo lang mogelijk blijven doorvoetballen. "Wat Cristiano Ronaldo doet, tot zijn 39ste doorgaan, dat vind ik prachtig. Ik zie mezelf ook nog zeker vijftien jaar spelen. Ik vermaak me wel in Eindhoven."