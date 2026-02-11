NEC droomt hardop van Europees voetbal en misschien zelfs meer. De club uit Nijmegen staat derde in de Eredivisie, zit in de halve finale van de KNVB Beker en speelt attractief voetbal onder Dick Schreuder. Groot NEC-fan Jochem van Gelder kijkt met verwondering én vol emotie naar zijn cluppie.

Van Gelder raakte eind jaren negentig echt verknocht aan de club. "De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dat sinds een jaar of dertig is. Mijn jeugd waren de hoogtijdagen van Ajax, dus daar was ik wel supporter van. Maar sinds eind jaren negentig ben ik gevraagd om ook wat te doen voor NEC met een presentatie op een open dag. Sindsdien raakte ik meer betrokken en verbonden met de club en kwam ik erachter dat het veel leuker en kleurrijker is dan Ajax", zegt de ex-presentator van onder meer Praatjesmakers en Lachen Om Home Video's tegen Sportnieuws.nl.

'Er valt niets te klagen'

Volgens Van Gelder past het huidige succes eigenlijk helemaal niet bij de stad, door de kritische aard van de Nijmegenaar. "Het voetbal wordt heel intens beleefd. Alleen, de gemiddelde Nijmegenaar is een beetje van slag", lacht hij. "De karaktereigenschap van een Nijmegenaar is namelijk het nuilen (dialect voor zeuren, red.), maar is er dit seizoen weinig te klagen. Ze zijn nog steeds wel kritisch, maar het is nu met de geweldige directie, trainer en spelersgroepen gewoon genieten. Dat doen we dan ook volop."

Tranen bij promotie van 2021

NEC zit diepgeworteld bij Van Gelder: de clubliefde werd hem al door zijn vader meegegeven en is nooit meer verdwenen. Vooral de promotie in 2021 staat voor altijd in zijn geheugen gegrift. "Toen was er heel veel emotie. Ik keek de wedstrijd van NEC tegen NAC op een telefoontje in een vakantiehuisje." De tranen barstten los bij Van Gelder toen Jonathan Okita vlak voor tijd de winnende treffer maakte en NEC verzekerde van promotie. "Er gebeurde iets wat je nooit had kunnen bedenken. We haalden met hangen en wurgen de play-offs en toen scoorden Okita dat doelpunt... Nu zullen de emoties heel anders zijn."

Het besef dat dit seizoen weleens bijzonder zou kunnen worden, kwam al vroeg. "De eerste vier wedstrijden keken we elkaar op de tribune al aan en dachten we allemaal: jongens, wat gebeurt hier? Iedereen had het ineens over NEC en de aanvallende speelstijl van Dick Schreuder. Alleen, iedereen riep natuurlijk ook dat het een keer mis zou gaan. Wij als supporters beseffen ons ook wel dat het een keer misgaat, maar we willen tot die tijd vol ervan genieten."

Rust in de organisatie

Volgens Van Gelder is het succes geen toeval, maar het resultaat van een stabiele en goed functionerende clubleiding. "Toen het even een paar wedstrijden fout ging, toen bleek wel hoe goed het fundament van NEC is. Dat is voor een groot deel te danken aan Wilco van Schaik, Carlos Aalbers en Marcel Boekhoorn. En daar is sinds dit seizoen Dick Schreuder aan toegevoegd, het is een soort vier-eenheid, die onvoorwaardelijk voor elkaar staan. Ze vullen elkaar perfect aan."

Vooral de rol van algemeen directeur Van Schaik springt eruit. "Wilco is een echte Nijmegenaar geworden. Die heeft zich vanaf het begin gestort op alle geledingen van supporters tot de businessclub. Hij wordt ook wel eens de kameleon genoemd. Dat doet hij eigenlijk ongelooflijk goed en met een tomeloze energie zet hij zich in voor de club. Daardoor is de club nóg meer gaan leven. En daarnaast heb je dan de nuchtere, bescheiden Carlos Aalbers met een neusje voor topspelers, die hij voor een gevulde koek ophaalt."

Ook trainer Dick Schreuder krijgt volop lof, net als geldschieter Marcel Boekhoorn. "NEC heeft nu gewoon een geweldige algemeen directeur, een heel slimme technisch directeur en een aan hondsdolheid grenzend enthousiaste geldschieter met Marcel Boekhoorn", grapt Van Gelder, die Schreuder niet vergeet. "Dat is gewoon een supercoach gebleken. Hij zou toch gek zijn als hij met NEC de Champions League haalt en dan naar de slangenkuil van Ajax vertrekt? Ik sluit niet uit dat Boekhoorn er ook nog wat verbeterde voorwaarden en wat geld tegenaan gooit, want die is helemaal los."

'Euro’s zitten los in de zak bij Boekhoorn'

Dat Boekhoorn zichtbaar geniet, merkt Van Gelder aan alles. "Hij is jarenlang heel belangrijk geweest op de achtergrond met het vullen van financiële gaten, maar nu steunt hij de club zichtbaar. En als het dan zó goed gaat, dan weet je dat dat de euro's los in de zak zitten. En daar komt dit seizoen ook nog slechte prestaties van de concurrenten én de factor geluk bij. Dan weet je niet waar het kan eindigen, hè…"

De opportunistische uitspraken over 'Real Madrid dat naar De Goffert zou komen', passen volgens Van Gelder precies bij dit moment. "Zij zijn natuurlijk allebei redelijk opportunistisch en enthousiast. En dat is ook mooi, want je ziet dan ook dat het door de supporters opgepikt wordt. Iedereen weet ook dat er nu volop genoten moet worden, want dit gebeurt de komende veertig à vijftig jaar niet weer", zegt de 62-jarige Van Gelder.

Van Gelder heeft eerder historische seizoenen meegemaakt, maar dit seizoen steekt daar bovenuit. "Het seizoen 2003-2004 onder Johan Neeskens was bijzonder vanwege de overwintering in Europa, maar dit is nóg mooier. En het kan nog veel mooier worden, want een bekerstunt tegen PSV is ook zeker niet uit te sluiten in De Goffert", aldus Van Gelder, die ondertussen ook hoort dat zijn nummer 'Go NEC - Wij Gaan Europa In' volop klinkt. "We gaan het misschien in een nieuw jasje steken", verklapt hij.

