De halve finales van de Eurojackpot KNVB Beker zijn bekend. Na de spectaculaire kwartfinales blijft een treffen tussen PSV en AZ nog uit, Telstar hoopte nog op een wedstrijd in eigen huis maar komt bedrogen uit. Dit is de loting van de halve finales.

Telstar verraste vriend en vijand door voor het eerst sinds 1992 bij de laatste vier van Nederland te horen in de KNVB Beker. Ze wonnen in eigen huis met 2-1 bekerhouder Go Ahead Eagles, maar mogen nu op bezoek bij AZ.

Kraker in de beker

PSV mag zich ook opmaken voor een uitduel. Zij treffen het NEC van Dick Schreuder. De nummer 1 van de VriendenLoterij Eredivisie wonnen deze week met speels gemak van sc Heerenveen en willen historie gaan schrijven. Ze zijn nog altijd in de race om de triple te pakken in Nederland. Nog nooit won een ploeg de Johan Cruijff-schaal, de KNVB Beker én werden ze kampioen. Peter Bosz kan dit nog altijd bewerkstelligen met PSV.

Dat zal niet makkelijk zijn want de wedstrijden tegen NEC zijn zeer moeilijk gebleken, maar stonden wel altijd garant voor spektakel. De eerste ontmoeting tussen de twee eindigde in 3-5 voor PSV. De eerstvolgende ontmoeting wordt die in de beker. Later spelenze op 14 maart nog tegen elkaar in de competitie.

De halve finales worden gespeeld op 3,4 of 5 maart. De finale in De Kuip wordt op 19 april gespeeld.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

