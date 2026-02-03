Het gaat NEC voor de wind. Onder leiding van Dick Schreuder en een elftal vol fitte spelers, blijven ze vriend en vijand verbazen. NEC staat zelfs tweede in de Eredivisie en laat daarmee Ajax en Feyenoord achter zich. Patrick Pothuizen, zelf jarenlang speler van NEC, geniet met volle teugen. "Het is echt kamikazevoetbal. Heerlijk om naar te kijken."

Sinds de komst van Dick Schreuder is heel voetballiefhebbend Nederland geïnteresseerd in de club uit Nijmegen. Het Diki-taka-voetbal wordt omarmd door veel analisten, fans en liefhebbers. Maar weinig mensen hadden gedacht dat ze dit zo lang zouden volhouden. Het is namelijk februari, met nog 14 duels te gaan en NEC staat tweede in de Eredivisie, als ze hun inhaalwedstrijd niet verliezen.

Het voetbal onder Dick Schreuder

NEC-legende Patrick Pothuizen kijkt met veel plezier naar zijn oude ploeg. "Er wordt geweldig gevoetbald en Dick wijkt nooit van zijn visie af. We krijgen veel doelpunten tegen, maar scoren er vrijwel altijd meer. Ook zie ik erg veel veerkracht. In wedstrijden dat het even wat minder gaat, wordt er uiteindelijk alsnog gewonnen. Dat is echt een groot voordeel. Nu moet je profiteren van de slechte vorm van Ajax en Feyenoord", analyseert hij erop los.

Hij zal zich nog weleens in de arm knijpen, NEC dat boven Ajax en Feyenoord staat en alleen PSV boven zich ziet staan. Moeiteloos vestigt NEC zich op die positie in de ranglijst. Hoewel de verschillen maar klein zijn, nummer 5 Sparta staat bijvoorbeeld maar 4 punten achter, is NEC één van de meest stabiele ploegen van Nederland. "PSV vind ik wel een stuk georganiseerder, daar zit het net wat beter in elkaar. Maar NEC komt zeker daarna. Ik vind het ook fijn om veel spelplezier te zien bij de club."

Kamikazevoetbal

En dat spelplezier komt voornamelijk door de komst van Schreuder die met zijn unieke speelstijl wekelijks voor vermaak zorgt bij de NEC-fans. "Het is voetbal dat je met z'n allen moet doen. Allemaal naar voren, naar achter, naar links en naar rechts. Waar de bal is, daar wordt druk gezet", zegt Pothuizen enthousiast. "De enige kanttekening is de restverdediging. Die is slecht verzorgd, je kan er zomaar veel om de oren krijgen. Maar zelf scoren ze ook ontzettend veel. Dat is de kracht. Het is echt kamikazevoetbal. Heerlijk om naar te kijken."

Dromen van Europees voetbal

Nu NEC staat waar ze staan op de ranglijst kan Pothuizen het niet helpen, hij droomt van Europees voetbal met NEC. "Dat kan haast niet meer mis gaan. Je doet nog mee in de beker en die kan je zomaar winnen, maar je doet ook mee om plek twee of drie. Europees voetbal is nu niet meer leuk om te halen, nu moet je het halen. De play-offs zijn vrijwel zeker, maar je moet gaan voor meer", vindt hij.

Pothuizen kwam 324 keer uit voor NEC en weet als geen ander wat Europees voetbal met de club en de supporters zou doen. In 2009 speelde hijzelf ook Europees voetbal met de club. De spelers moeten vooral weten: Europees voetbal halen doe je ook voor de supporters en de stad.

"Dat seizoen overwinterden wij ook in Europa. We hadden mooie wedstrijden tegen Tottenham Hotspur, HSV, Dynamo Zagreb, Udinese en Spartak Moskou. Ik speelde niet alles, maar het was echt prachtig. Dat is goed voor de stad Nijmegen en geweldig voor de fans. Die reisjes die zij konden maken, daar doe je het voor."

