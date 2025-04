Johan Derksen geeft update over operatie van zijn vrouw: analist schuift gewoon aan bij Vandaag Inside

Goed nieuws over de vrouw van Johan Derksen. De analist ontbrak dinsdag vanwege ernstige zorgen om zijn vrouw. Zij bleek namelijk haar heup 'spontaan' te hebben gebroken en dat had mogelijk een zeer nare oorzaak. Twee dagen later was er gelukkig geruststellend nieuws.

Derksen keerde woensdag terug tijdens de uitzending en vertelde wat er aan de hand was. Nadat zijn vrouw dinsdag pijn in de rug en benen had tijdens het drinken van een kopje koffie werd ze naar de huisarts gestuurd. Vervolgens moest ze meteen door naar het ziekenhuis, waar ze Derksen belde en meldde dat ze haar heup had gebroken.

"Dat is niet door een val of stoten, dat is spontaan gegaan", liet een dag later Derksen weten. "Toen kwamen er twee doktoeren bij die zeiden: 'nu hebben we een probleem, want in negen van de tien gevallen is een tumor daar de oorzaak van.'" Dat bleek op woensdag gelukkig al niet het geval, maar er werden nog onderzoeken gedaan naar botkanker, zo meldde Derksen.

Geruststellend nieuws

hOp donderdag kwam er geruststellend nieuws via 'De Snor' naar buiten. Derksen liet weten dat zijn vrouw is onderzocht en de 'uitslagen goed zijn'. Daardoor kon ze meteen geopereerd worden aan haar gebroken heup. "De operatie is goed verlopen en de vrouw van Johan maakt het goed", zo laat Vandaag Inside weten op de eigen site.

Derksen zal dus ook gewoon aanwezig zijn in de uitzending van later deze donderdag. Woensdag gaf hij vlak voor de uitzending aan eigenlijk geen behoefte te hebben om 'heel Nederland uit te leggen wat mijn privéomstandigheden zijn.' Vanwege de enorme media-aandacht kon hij echter niet anders. "Maar je wordt helemaal gek gebeld. Als ik niet opneem bellen ze mensen in mijn omgeving."

Wie is de vrouw van Johan Derksen?

De 76-jarige Derksen is al sinds 1997 samen met Isabelle Pikaar. Om haar had hij dus grote zorgen, ook omdat de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International lang geleden al eens afscheid moest nemen van een geliefde. "Je knipt hem toch. Dertig jaar geleden heb ik al een vrouw begraven, dat zal toch niet weer gebeuren? Dat is toch een vervelend idee."