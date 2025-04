Bezorgde Johan Derksen verklaart afwezigheid bij Vandaag Inside: 'Ik heb een hele hectische dag gehad'

Johan Derksen heeft uitleg gegeven over zijn afwezigheid dinsdagavond bij Vandaag Inside. De 76-jarige Derksen ontbrak tot ieders verrassing vanwege 'privéomstandigheden', maar niemand wist wat er precies aan de hand was. Daar maakte hij in de uitzending van woensdag, 24 uur later, zelf een eind aan.

"Ik heb een hele rare dag gehad, met heel veel zorgen." Zo valt Derksen vlak voor de uitzending met de deur in huis. Na het reclameblok gaf hij kort tekst en uitleg over de situatie. Liever deed hij dat niet. "Ik heb geen enkele behoefte om heel Nederland uit te leggen wat mijn privéomstandigheden zijn. Maar je wordt helemaal gek gebeld. Als ik niet opneem, bellen ze mensen in mijn omgeving."

Zorgen om vrouw Johan Derksen

Uiteindelijk komt aan het licht waarom Derksen er niet was. "Ik heb een heel hectische dag gehad. Ik zat koffie te drinken met mijn vrouw en die had pijn in haar rug en been." Ze werd op aanraden van Derksen naar de huisarts gestuurd en die verwees haar door naar het ziekenhuis. "Op een gegeven moment belt ze en ik zei: waar blijf je?" Uiteindelijk bleek de vrouw van Derksen, Isabelle Pikaar, haar heup 'spontaan' gebroken te hebben.

Vervolgens volgden er scans en foto's, want in negen van de tien gevallen is volgens Derksen een tumor daar de oorzaak van. "Vanochtend heb ik gehoord dat er géén tumoren gevonden zijn. Nu moet er alleen onderzocht worden of het botkanker is. Als het ook goed is, dan kan ze geopereerd worden. Van koffie drinken naar de spoedeisende hulp in een uur."

Derksen had naar eigen zeggen niet zoveel trek om dan 'leuk te doen' in de uitzending. Donderdag komen er meer onderzoeken en wordt ze als het goed is geopereerd. Hij keek de uitzending van dinsdag thuis. "Je knijpt hem toch. Dertig jaar geleden heb ik al een vrouw begraven, dat zal toch niet weer gebeuren? Dat is toch een vervelend idee."

Afkloppen

Derksen kreeg complimenten van Albert Verlinde, die het mooi vond dat hij er meteen was voor zijn partner. Ook vroeg hij Derksen om het af te kloppen dat hij zijn vrouw niet hoeft te verliezen. Dat deed de altijd nuchtere Derksen toch maar mooi. Hij oogde nogal opgelucht dat het nieuws meeviel.

Zeldzame afwezigheid

Derksen was dinsdag afwezig en ook de heren die wél aan tafel zaten wisten niet of De Snor er woensdag weer bij zou zijn. Zo hintte Genee er aan het eind van de uitzending op dat Van der Gijp, die normaal op woensdag absent is, er die dag wel weer bij zou moeten zijn. Gedurende de dag deden er verschillende theoriëen de rondte, maar die werden door Derksen in de uitzending van woensdag dus allemaal weerlegd. Ook werd de dochter van Derksen gebeld om uitleg te geven.

Dat de afwezigheid voor vragen zorgde, was niet zo gek. Derksen doet er normaal gesprokken alles aan om bij de uitzendingen te zijn. De laatste keer dat hij afwezig was, was een half jaar geleden. Toen liep hij boos weg na een akkefietje met Genee en sloeg hij de aflevering van een dag later ook over.