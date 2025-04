Dit is Johan Derksen: 'Bromsnor' van Vandaag Inside is zelden afwezig en blijft mateloos populair

Johan Derksen is een workaholic en zelfs een tv-aholic. Hij mag dan 76 jaar zijn, het woord pensioen wil hij niet horen. Derksen schuift nog vijf dagen per week aan bij de populaire talkshow Vandaag Inside en is alleen afwezig bij heel uitzonderlijke omstandigheden. De oud-voetballer steekt zijn mening bepaald niet onder stoelen of banken. Dit is Johan Derksen, ook wel 'De Snor' genoemd.

De bijnaam 'De Snor', ook wel verbasterd tot 'bromsnor', heeft Derksen uiteraard te danken aan zijn uiterlijk én zijn zeurende karakter. Bromsnor is natuurlijk éigenlijk de naam van het fictieve karakter uit de ouderwetse televisieserie Swiebertje. En ouderwets is ook een stempel die Derksen de laatste jaren op zijn hoofd heeft staan. Vooral critici van Derksen zetten hem graag zo weg en noemen hem een populist.

Voetballer Derksen

Over zijn voetbalkwaliteiten is Derksen zelf altijd heel duidelijk. Hij was een nuttige vleugelverdediger van clubs als Cambuur, het inmiddels failliete Veendam en Haarlem. Maar Nederland maakte in de jaren zestig en zeventig ook kennis met de opvliegende Derksen. Hij schopte regelmatig, onder invloed van stimulerende middelen, zijn directe tegenstanders uit de wedstrijd en reageerde met obscene gebaren naar het klagende publiek.

Een van de weinige beelden van Johan Derksen (hier met bal) als voetballer. ©Pro Shots

Ongezouten mening

Met trainer Cor van der Gijp had Derksen een goede klik. Dat was, je raadde het misschien al, familie van René van der Gijp. Met 'Gijp', het neefje van Cor, zit Derksen al jarenlang aan tafel bij diverse praatprogramma's. Eerst bij voetbaltalkshows als Sport aan Tafel en Voetbal Inside, later bij Veronica Inside en nu bij Vandaag Inside. Daar heeft en geeft hij over alles een ongezouten mening.

Ruzie met iedereen

Die mening levert vaker wel dan niet ruzies op. Met fitnessgoeroe Arie Boomsma, met tv-recensent Angela de Jong en met cabaretiere Claudia de Breij. Maar óók met zijn vaste tafelgenoten Wilfred Genee en Van der Gijp. In de afgelopen jaren kregen de heren ook live op televisie met enige regelmaat hoogoplopende ruzie. Over hun contracten bij Talpa of over elkaars gedrag.

De Jong ontbrak een tijdje bij Vandaag Inside en er werd zelfs gesproken over een 'boycot' door Derksen. Dat werd even later uit de wereld geholpen en inmiddels schuift de columniste weer regelmatig aan.

Talkshow-man

De 'kantinehumor' die de gasten bij Vandaag Inside bezigen, trekt al jaren een miljoenenpubliek. Het is steevast een van de best bekeken talkshows van Nederland en dat is vooral te danken aan Derksen, die niet bang is om controversiële onderwerpen aan te snijden en niemand spaart.

Hij is allergisch voor 'politiek correct' en 'de woke-gemeenschap' en trekt zich niks aan van alle kritiek. Fijne ingrediënten voor een succesvolle talkshow. Het publiek in de studio laat dan ook regelmatig een welgemeend 'Johan, Johan' klinken.

Bluesmuziek

Buiten de camera's is Derksen een bevlogen en lieve man, als we zijn dochter Marieke moeten geloven. Derksen houdt van bluesmuziek en zou zelfs meer dan 30.000 CD's hebben. Hij was in het verleden manager van de band Cuby & The Blizzards en maakt ook op zijn oude dag een radioprogramma dat onder andere wordt uitgezonden op RTV Drenthe.

Danny Vera

Derksen wordt ook gezien als de ontdekker van de inmiddels mateloos populaire zanger Danny Vera. Derksen schroomt er niet voor om een lans te breken voor kleine bandjes en die uit te nodigen in de studio van zijn talkshows. Hij gunt kleine Nederlandse bands met een unieke sound én internationale bands graag het podium, als de muziek hem maar aanstaat.

Kwaaltjes

De inmiddels 76-jarige Derksen kan niet álles meer doen wat hij zou willen. De afgelopen jaren moest hij meerdere keren naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor operaties aan liesbreuken. Daarnaast kampt hij met de oogziekte staar, waar hij maar geen tijd voor maakte om dat te laten verhelpen. Inmiddels is hij aan dat euvel verholpen.

Afwezigheid

Ondanks die operatie zat hij dezelfde dag gewoon aan tafel bij VI. De twee uitzendingen daarvoor miste hij wel, vanwege een uit de hand gelopen ruzie met Genee. Derksen stond in een uitzending van afgelopen november op van tafel en kwam niet meer terug.

Het is een unicum als Derksen niet op zijn vertrouwde plek aan het hoofd van de tafel zit. Dinsdag 22 april gebeurde dat weer. De 76-jarige bleef thuis wegens 'privéomstandigheden'. Zijn dochter meldde een dag later dat het met Johan zelf goed gaat.

Vrouw Johan Derksen

Derksen is al jaren getrouwd is met Isabell Pikaar. Met haar woont hij samen in het Drentse Grollo. Dochter Marieke komt uit het eerste huwelijk van Derksen. Zijn eerste vrouw overleed bij een val van de trap. Zijn tweede huwelijk eindigde in een scheiding. Volgens Derksen heeft hij jarenlang krom moeten liggen om de alimentatie daarvoor te betalen.

Dochter Marieke Derksen

Dochter Derksen (44) is in de voetsporen van haar vader getreden. Marieke is in 2015 samen met haar vader een uitgeverij begonnen, genaamd Voetbal Inside. Zij bracht onder meer de bestsellers Geen Genade (Andy van der Meijde), Vechtlust (Fernando Ricksen) en Mijn Gevecht (Thomas Dekker) uit.

Voetbal International

De ervaring met geschreven media heeft ze ongetwijfeld van haar vader. Johan was van 1977 tot 2015 liefst 38 jaar in dienst van voetbalblad Voetbal International. Tussen 2000 en 2013 was hij zelfs hoofdredacteur. In 2014 werd hij als columnist op staande voet ontslagen toen hij aankondigde een nieuw voetbaltijdschrift te beginnen. Zover kwam het nooit, maar het betekende wel een einde aan zijn loopbaan als journalist.