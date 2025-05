Knotsgek Willem II zorgt voor bizarre start in cruciaal duel voor lijfsbehoud: FC Dordrecht doet mee met de gekte

Willem II heeft de halve finale play-offs tegen FC Dordrecht volledig op zijn kop gezet. Binnen een tijdsbestek van drie minuten hadden ze de achterstand, die ze uit Dordt meenamen, alweer weggepoetst. Lang konden ze daar dan weer niet van genieten na een doelpunt van Jaden Slory, maar vlak voor rust pakt Willem II toch weer de leiding over twee duels (4-3).

Na een debacle in Dordrecht, waar de Eredivionist met 2-1 onderuit ging, stond er een gigantische druk op dit duel. Iedereen in Tilburg was sceptisch, aangezien Willem II in dit kalender, dat bijna al over de helft is, nog niet had gewonnen. Maar daar lijken ze toch verandering in te willen brengen.

Er stond Willem II als Eredivisieclub één ding te doen en dat was als de bliksem scoren tegen Dordrecht. Het bleek in de tweede helft van de eerste wedstrijd dat Dordt het moeilijk had als Willem II vurig ging aanvallen. Onder leiding van een opgefokt thuispubliek, dat de longen uit de lijf zong om nog maar twee wedstrijden dit seizoen te zien.

Geweldig doelpunt

De spelers begrepen de boodschap, want ze begonnen veel feller dan afgelopen week. De gekte in Tilburg werd versterkt door een geweldige goal van Tommy St. Jago nadat hij zo door kon schuiven vanuit het centrum. Normaal scoort hij nooit, maar dit zaterdagavondschot vloog zo- van grote afstand- de kruising in. Volledig buiten bereik van Celton Biai. Het doelpunt viel in de derde minuut, en vier minuten later mochten de fans weer op de banken...

De voorsprong gepakt

De deksel was namelijk volledig van het borrelende potje af. Er ontstond een explosie in het stadion. De goal werkte als een soort drug voor de spelers. Want binnen nog geen vijf minuten frommelde Willem II de tweede goal ook al binnen via Jens Mathijsen. Zo was de 2-1 achterstand uit Dordrecht binnen tien minuten weggepoetst.

Maar zo snel als dat ze deze voorsprong te pakken hadden, zo snel was hij ook alweer weg. In de 18e minuut schoot Jaden Slory een afvallende bal angstaanjagend hard in de kruising. Zo stond het na 18 minuten al 2-1. Daarna gebeurde er een poos niks, Dordt probeerde de wedstrijd een beetje te killen zoals dat tegenwoordig genoemd werd. Maar vlak voor rust gaf Willem II de wedstrijd mond op mond: het werd 3-1, waardoor Willem II over twee wedstrijden weer voor stond.

