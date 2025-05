Willem II staat voor loodzware return tegen FC Dordrecht in cruciale strijd om lijfsbehoud Eredivisie

Willem II gaat nog een flinke kluif krijgen aan FC Dordrecht in de return bij de de halve finale van de play-offs. Dat is de conclusie die getrokken kan worden na het eerste duel in Dordrecht. Willem II kwam wel erg rap op een 2-0 achterstand, maar maakte dat enigszins goed. Het werd 2-1 voor Dordt en dus zal Willem II alles op alles moeten zetten in eigen huis.

En dat zal nog een behoorijke klus zijn. De statistieken liegen er niet om: de afgelopen tien jaar is het maar één keer gebeurd dat de nummer 16 van de Eredivisie de play-offs overleeft. Een schrale troost voor de Tilburgers is dat het alleen henzelf is gelukt de afgelopen tien jaar. Maar daar lijkt het nu in de verste verte nog niet op. De thuisploeg, FC Dordrecht walst over de Eredivisie-ploeg heen.

Grote fouten

Willem II begon erg beroerd. Nizet wilde de bal terugspelen op de keeper Didillon, maar deed dit veel te zacht. Waardoor John Hilton volledig vrije doorgang had. In een groot sprintduel kwam Nizet toch weer dichtbij, maakte het schot moeilijk, zodat zijn doelman keurig kon redden.

Dordt op voorsprong

Willem II was dus gewaarschuwd, maar deed daar nog niet zoveel mee. Een paar minuten later lag de bal alsnog in het netje. Dat resulteerde uiteindelijk ook in een voorsprong. Dordrecht scoorde na een halve helft. Een indraaiende voorzet van Jari Schuurman op links wordt verlengd richting de lange hoek door Devin Haen. De keeper werd verrast en kon niet pareren. Zo leek de vloek van de nummer 16 in de play-offs toch vorm te krijgen. Het drama werd nog groter toen Sem Valk uit een hoekshop de 0-2 binnen schoot.

Doelpunt Willem II

Ringo Meerveld deed vlak voor rust nog wat terug door een mooie individuele actie te promoveren tot doelpunt. In de tweede helft was Willem II wel een heel stuk feller dan dat ze in de eerste helft waren. Ze kregen in ieder geval meer kansen dan de eerste helft, al was dat niet een al te grote klus. Een kwartier voor tijd dacht heel Tilburg dat Willem II gescoord had.

In een grote scrimmage voor de goal van Dordt, vloog de bal onnavolgbaar tóch over. Net als dat Jeremy Bokila in de blessuretij de paal nog raakte. Het zuurste voor het goede spel van Willem II in de tweede helft; het resulteerde maar niet in doelpunten.

Lijfsbehoud

En dat is toch wat ze nodig zullen hebben in Tilburg, want er veranderde niks meer aan de stand. Daarom zal Willem II zaterdag in eigen huis vol gas erop moeten zetten. Dat is de laatste kans om te strijden voor lijfsbehoud.

