Eredivisie-droom krijgt vervolg voor Telstar: stuntploeg twee finaleduels verwijderd van promotie

Telstar heeft zich geplaatst voor de allesbeslissende finaleduels om promotie naar de Eredivisie. In Velsen-Zuid trok de thuisploeg, na verlenging, aan het langste eind. De droom om eindelijk weer op het hoogste niveau actief te worden, blijft dus in leven voor Telstar. Het eindigde in 2-1.

Met een brilstand op het scorebord begonnen Telstar en FC Den Bosch aan deel twee van het tweeluik. In Velsen-Zuid moesten beide ploegen wéér een stapje dichterbij komen voor promotie. FC Den Bosch speelde twintig jaar voor het laatst in de Eredivisie, terwijl het voor Telstar al sinds 1978 niet meer lukte. De winnaar speelt nog wel twee duels, tegen Willem II of FC Dordrecht, om daadwerkelijk een plek op het hoogste niveau veilig te stellen.

Spektakel in het 711 Stadion

Supportersgroepen van beide eerstedivisionisten kwamen met sfeeracties op de proppen, het zorgde van meet af aan voor spektakel in Velsen-Zuid. Het eerste gejuich klonk echter uit het bomvolle uitvak. Aanvoerder Danny Verbeek legde een corner panklaar op het hoofd van de vrijstaande Teun van Grunsven. De verdediger kon gemakkelijk binnen koppen en zette zijn ploeg in de twintigste minuut op poleposition: 0-1.

Telstar trok vanaf dat moment echter direct het initiatief naar zich toe en creëerde al enkele kleine kansjes. In minuut dertig werden ze een handje geholpen door de bezoekers. FC Den Bosch-verdediger Nick de Groot kreeg de bal op ongelukkige wijze op zijn hand, waarna scheidsrechter Bas Nijhuis besloot om de bal op de stip te leggen. Telstar-topscorer Youssef El Kachati, al goed voor 21 goals, wist daar wel raad mee en schoot zijn 22e onberispelijk binnen: 1-1.

Steekspel van jewelste

In de tweede helft was het voornamelijk wachten op een fout van één van de ploegen. Trainers Anthony Correia en Ulrich Landvreugd kennen elkaar door en door uit hun tijd bij Telstar, waardoor het een steekspel van jewelste werd. Zowel Telstar als Den Bosch weigerden hun kans op Eredivisie-voetbal op te geven en dus bleven kansen uit. In de absolute slotfase hield Ronald Koeman Jr. Telstar op gelijke hoogte. Hij tikte een kopbal van een meter afstand op de lat en zorgde daarmee voor dat er verlenging kwam.

Koeman Jr. houdt Telstar in de race

In de verlenging trok Koeman Jr. de hoofdrol naar zich toe in positieve zin. Hij tikte een mooi afstandsschot knap onder de lat vandaan, terwijl hij later een honderd procent kans voor de Bosschenaren uit het doel wist te houden. Daarmee ontkwam Telstar ternauwernood aan een achterstand.

De thuisploeg was hun goalie héél dankbaar en de avond werd nóg mooier voor de zoon van de bondscoach van het Nederlands elftal. In de 109e minuut schoot Danny Bakker zijn ploeg met een droge schuiver namelijk op 2-1. Daarmee werd de Eredivisie-droom plots werkelijkheid voor de ploeg van Anthony Correia.

Tweeluik met Willem II of FC Dordrecht

Voor Telstar wacht volgende week donderdag en zondag een tweeluik met Willem II of FC Dordrecht. Beide ploegen spelen zaterdagavond de return tegen elkaar. In het eerste duel eindigde het in een 2-1 zege voor de Dordtenaren.