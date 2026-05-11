Stervoetballer Kylian Mbappé maakt zich alles behalve geliefd bij de fans van Real Madrid. Na eerdere controversiële momenten moet de Fransman opnieuw door het stof bij de eigen achterban.

FC Barcelona kroonde zich afgelopen zondagavond voor de 29e keer tot landskampioen van Spanje. De club van Frenkie de Jong deed dit door in eigen huis met 2-0 te winnen tegen de aardsrivaal Real Madrid.

Opvallende actie

De geblesseerde Mbappé, die de Clásico moest missen, keek de wedstrijd niet in Camp Nou. Toch liet hij zijn steun aan Real Madrid duidelijk blijken. De Franse aanvaller plaatste op Instagram een foto waarop hij de wedstrijd keek op de TV, met de tekst 'Hala Madrid' en een emoji van een wit hartje.

Maar dit gebaar viel niet goed bij de Real-fans. De post verscheen op een cruciaal moment in de wedstrijd, toen zijn team met 2-0 achterstond na 36 minuten in de eerste helft. De timing, zo geloven de fans, was niet toevallig. Bovendien zorgde de afwezigheid van de Fransman in zo'n belangrijke wedstrijd ook voor verbazing en woede onder de Blancos. Afgelopen zondag meldde de Spaanse sportkrant Marca al dat de ex-PSG-speler de training verliet, tot ieders verbazing, nadat hij hoorde dat hij niet in de basis zou starten. Hij beweerde spierklachten te hebben om de sessie te verlaten.

Mbappé maakt zich niet geliefd

De aanvaller wekte eerder nog meer controversie op door tijdens zijn geblesseerde periode op stap in het buitenland te gaan met zijn vriendin, in plaats van te revalideren op de club. Sportkrant AS schrijft dan ook dat Mbappé zich niet moet verbazen als zijn eigen achterban niet meer achter hem staat.

" De Real-fans zijn door alle heisa van de voorbije weken al snel prikkelbaar, dus dit zullen ze ook niet zomaar laten passeren", doelend op de opvallende actie op Instagram. "Daarom is het zeer waarschijnlijk dat de supporters donderdag, tijdens de wedstrijd van Real Madrid tegen Oviedo in het Bernabéu, hun ongenoegen zullen uiten met gefluit en boegeroep."

