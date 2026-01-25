Feyenoord treedt in De Kuip aan tegen Heracles Almelo. Bij winst gaan de Rotterdammers over aartsrivaal Ajax heen en staan ze weer tweede. Het landskampioenschap lijkt uit zicht, maar de strijd om plek twee, en daarmee directe plaatsing voor de Champions League, is in volle gang. Feyenoord heeft tegen hekkensluiter Heracles Almelo een uitgelezen kans om drie punten te pakken. Volg alles rondom het duel hier live.

Feyenoord was in de eerste tien minuten veel in de aanval. De topscorer van de Eredivisie Ayase Ueda leek zijn negentiende van het seizoen te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens hands. Na ruim twintig minuten spelen legt Hadj Moussa de bal panklaar op het hoofd van Leo Sauer die de bal keurig binnenknikt.

Kort na de 1-0 maakte Jordan Bos een overtreding in het zestienmetergebied en kreeg Heracles een penalty toegerekend. Luka Kulenovic bleef rustig en schoot hem binnen. Zo staat het tegen de verhoudingen in 1-1. Diezelfde Bos die nog de fout in ging bij de penalty maakte na ruim een half uur spelen de tweede voor Feyenoord, 2-1.

Feyenoord is het nieuwe jaar niet optimaal begonnen met een gelijkspel tegen Heerenveen en een dramatisch verlies in de derby thuis tegen Sparta. Afgelopen donderdag werd wel in de Europa League met 3-0 gewonnen van Sturm Graz. De Rotterdammers kunnen wellicht het goede gevoel meenemen en winnen van Heracles Almelo, dat laatste staat in de competitie.

Een zege kan Feyenoord goed gebruiken, want de Rotterdammers raakten de tweede plek zaterdag kwijt aan de aartsrivaal. Ajax won met 2-0 van FC Volendam en staat daardoor nu één punt voor op de ploeg van Robin van Persie, die de afgelopen tijd flink bekritiseerd is door de slechte resultaten. Feyenoord heeft tegen Heracles, waar eerder dit seizoen met 7-0 van gewonnen werd in Almelo, een zege nodig om de voorsprong van twee punten te herstellen.

Debuut nieuwe aanwinst

Feyenoord heeft momenteel problemen rechtsachterin, vanwege de blessure van Givairo Read en blessuregevoelige Bart Nieuwkoop. Daarom heeft Feyenoord afgelopen week Mats Deijl binnen gehaald. De 28-jarige verdediger komt over van Go Ahead Eagles. Hij is zaterdag gepresenteerd en heeft ook direct al meegetraind. Robin van Persie heeft nu zelfs al besloten om hem direct een basisplaats te geven.

Deijl heeft geen moment getwijfeld toen Feyenoord zich meldde. "Dit is een stap waar je in mijn geval al als jongetje van droomde, dus de keuze was heel snel gemaakt toen Feyenoord zich voor mij meldde.” zei Deijl.

Opstellingen

Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Hwang, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

Heracles: Jansink; Benita, Mirani, Van Hoorenbeeck, Mesik; Engels, Zamburek, Bruns, Ould-Chikh; Zeefuik, Kulenovic.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.