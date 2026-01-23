Terwijl Feyenoord de eerste overwinning pakt in lange tijd, is er amper perspectief te vinden voor het restant van het seizoen. Dennis te Kloese beweegt zich op de transfermarkt alsof hij loopt in een casino. Hij neemt gigantische risico's deze transferperiode, alsof hij niet geleerd heeft van de gokjes van de afgelopen zomer.

Feyenoord toverde voor even weer wat vreugde op de gezichten van de fans in De Kuip. Er werd gewonnen, en dat haalt even wat druk van de ketel. Druk die er nog degelijk is in Rotterdam, gezien het duidelijke statement dat de fans maakten met een spandoek. De club is terug bij af, incapabel van directie tot staf.

Spandoek

De kritiek op het bestuur heeft ook te maken met de transfers. Deze winter gaat Feyenoord in alle paniek weer de markt op, in de hoop spelers binnen te halen die het verschil kunnen maken in het restant van het seizoen. Met de huidige transfertargets van Te Kloese biedt dat weinig perspectief. Het zijn niet de transfers waar het Legioen voor warmloopt.

St. Juste totaal onberekenbaar

Jeremiah St. Juste werd gehaald en daarmee is Feyenoord in de meest letterlijke zin van het woord terug bij af. De verdediger was al eens in dienst bij Feyenoord en vertrok na twee jaar naar Mainz en later Sporting CP. Momenteel heeft de 29-jarige verdediger al meer dan acht maanden geen wedstrijd op niveau gevoetbald en was hij bovendien meerdere malen langdurig geblesseerd. Als Feyenoord iets niet kan gebruiken, is dat een blessuregevoelige speler.

Angstvallig zoekt Feyenoord naar versterkingen achterin terwijl er begin dit seizoen nog enthousiast gesproken werd over de kwaliteit achterin. Het duo Watanabe-Ahmedhodzic startte ijzersterk, dat ze nu niet goed uit de verf komen, heeft met de hele malaise van Feyenoord te maken. Ze zijn niet ineens hun kwaliteiten kwijt. Met St. Juste (29) heb je een prima aanvulling voor op de bank, maar geen directe versterking. Zijn veelzijdigheid wordt geprezen, hij kan ook op rechtsback. Des te vreemder is daarbij de wens om Mats Deijl zo gauw mogelijk in te lijven.

Gokken met Deijl

De aanvoerder van Go Ahead Eagles heeft bewezen een degelijke voetballer te zijn in de VriendenLoterij Eredivisie en is van onschatbare waarde bij Go Ahead Eagles. Een stap naar Feyenoord is een grote, zo heeft het verleden al meermaals bewezen. Zie de transfer van Steijn van Twente naar Feyenoord. De stap van de club uit Deventer naar Rotterdam is nóg groter. Of Deijl (28) direct een toevoeging kan zijn, is absoluut geen zekerheidje. Terwijl Feyenoord juist directe versterkingen nodig heeft. Daarbij zijn beide keuzes ook geen keuze voor de toekomst, gezien de leeftijden van beide spelers.

Te Kloese neemt daarmee weer een grote gok, zoals hij afgelopen zomer ook al deed. Deijl en St. Juste zijn goed voor de breedte maar moeten nog laten blijken van échte waarde te kunnen zijn. Dat terwijl Feyenoord duidelijkheid en stabiliteit nodig heeft in de aanstaande maanden, met alle onrust die heerst. Deijl en St. Juste kunnen de aankomende tijd zomaar in een rijtje vallen van missers als Gonçalo Borges en Casper Tengstedt. Te Kloese pokert met nog maar weinig fiches in de hand.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.