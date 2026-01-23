Toen het wisselbord voor Mats Deijl omhoogging, voelde het afscheid bij Go Ahead Eagles ineens definitief. De 28-jarige rechtsback speelde zijn laatste minuten voor Kowet, gaf de aanvoerdersband over en laat Deventer achter zich. Met vochtige ogen en Feyenoord in het vooruitzicht sloot hij een hoofdstuk af, wat hem zwaarder viel dan verwacht.

In de catacomben werd duidelijk wat het afscheid voor Go Ahead-boegbeeld Mats Deijl betekende. Na vier en een half jaar bij Go Ahead Eagles liet de 28-jarige rechtsback meer achter dan alleen successen. Bij Deijl kwam het besef direct na afloop van de nederlaag tegen OGC Nice keihard aan. "Ik had het wel even zwaar, ja. Je hebt hier toch 4,5 jaar rondgelopen en daarin zoveel vrienden gemaakt. Het zijn zulke lieve mensen allemaal", vertelde Deijl bij De Stentor.

Flinke emoties bij Deijl

Het afscheid raakte niet alleen Deijl zelf. In de kleedkamer merkte hij dat het moment bij iedereen binnenkwam. "In de kleedkamer zag ik die koppies om me heen en volgens mij had iedereen het wel even moeilijk. Op het moment dat je anderen ziet gaan, dan ga je zelf ook hè?", zegt de normaal gesproken nuchtere verdediger, die dit keer zijn emoties niet kon verbergen. "Ik had het dus even zwaar, maar dat hoort erbij. Ik ben iedereen heel erg dankbaar."

Diehards Feyenoorders in de familie

De overstap naar Feyenoord betekent voor Deijl meer dan alleen een nieuwe club. De verdediger groeide op in Vlaardingen, onder de rook van Rotterdam. Toen hij het nieuws kon delen met zijn familie, koos hij bewust voor een videogesprek. "Ze zijn diehard Feyenoorders. Je zag ook echt de verbazing, want ze wisten van niets. Ik vond het zo leuk om dat te zien en dan vooral het gezicht van mijn oom. Mijn neefje stond op de achtergrond en hij werkt in de fanshop, dus die zei dat ik maar snel langs moest komen. Ze vonden het prachtig", zegt Deijl vol trots.

Wisselende reacties in voetbalwereld

Iedereen rond Go Ahead Eagles gunt Deijl zijn volgende stap, al klinken in de voetbalwereld ook kanttekeningen bij de sportieve keuze. "In balbezit heb je een meerwaarde aan Deijl", stelt Karim El Ahmadi. "Zijn persoonlijkheid is ook belangrijk voor Feyenoord", vult Kenneth Perez aan. Tegelijkertijd plaatst hij een kanttekening. "Ik hoop dat hij zichzelf kan blijven bij Feyenoord. Bij Go Ahead is het een leuke, frisse jongen. Bij Feyenoord is dat vaak moeilijker, omdat de druk anders is."

Die twijfel leeft bij Perez al langer. "Toen ik het las, dacht ik wel: je moet niet weer die kant op zoals tien, vijftien jaar geleden, toen ze allerlei middenmoters gingen halen." Danny Koevermans is milder en gunt Deijl het voordeel van de twijfel. "We zijn toch allemaal een beetje lid van de Mats Deijl-fanclub?"

Bij Feyenoord krijgt Deijl bovendien concurrentie op rechtsback. Met Jordan Lotomba en Givairo Read zijn er drie opties. "Wij gaan er toch vanuit dat Read eerste keus wordt, dan is Deijl een hele goede tweede keus", schetst El Ahmadi de verwachte pikorde.

