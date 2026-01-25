Feyenoord heeft zondag met 4-2 gewonnen van hekkensluiter Heracles Almelo. Hiermee gaat Feyenoord weer over Ajax heen en staan ze tweede. Ondanks de winst is Feyenoord waarschijnlijk niet blij met de wedstrijd, het aanhoudende probleem met blessures is namelijk nog erger geworden met nog drie uitvallers.

De eerste blessure in de wedstrijd was voor Tsuyoshi Watanabe, de Japanner viel zondag in de 63e minuut uit en werd vervangen door Thijs Kraaijeveld. Watanabe moest van het veld geholpen, het zag er vrij ernstig uit. Trainer Robin van Persie heeft tot maart ook al niet de beschikking over de geblesseerde rechtervleugelverdediger Givairo Read. De verdedigers Gijs Smal, Gernot Trauner en Thomas Beelen zijn ook geblesseerd.

De verdediging is nu een serieus probleem voor Feyenoord. Wel hebben ze deze winter twee nieuwe verdedigers aangetrokken, namelijk Mats Deijl die vandaag meteen al zijn debuut mocht maken en Jeremiah St. Juste die nog niet wedstrijd fit was en dus nog op de tribune zat.

ook viel goudhaantje Luciano Valento uit in de 77e minuut, hoewel de ernst minder leek dan bij Watanabe is Valente toch een speler die Van Persie echt geen wedstrijd wil missen. Richting het einde van de wedstrijd raakte ook nog verdediger Anel Ahmedhodzic licht geblesseerd. Hij probeerde door de pijn heen te spelen maar werd een paar minuten voor het einde toch naar de kant gehaald.

Feyenoord zit echt in de problemen en zal moeten proberen Jeremiah St. Juste zo snel mogelijk wedstrijdfit te krijgen want de Rotterdammers heeft met spoed een verdediger nodig. Aankomende donderdag neemt Feyenoord het op tegen Real Betis in de Europa League, de vraag is wie optijd weer fit is voor die wedstrijd en hoe Van Persie het elftal gaat indelen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.