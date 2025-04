LIVE Feyenoord - PEC | Rotterdammers houden situatie bij FC Utrecht nauwlettend in de gaten

Feyenoord neemt het vrijdagavond op tegen PEC Zwolle in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben een zege nodig om de derde plek weer in handen te krijgen. Robin van Persie heeft geen verrassingen doorgevoerd in de opstelling. In-Beom Hwang speelt op het middenveld, terwijl Hugo Bueno de voorkeur krijgt op linksback. Volg hier de hoogtepunten live.

Strijd tussen Feyenoord en FC Utrecht

Feyenoord en Utrecht stonden vóór vrijdagavond op 59 punten, waarbij Utrecht al een wedstrijd meer had gespeeld. Na de wedstrijd tegen RKC staan de Domstedelingen dus op twee wedstrijden meer én lijkt de ploeg van Ron Jans op drie punten te komen. De Rotterdammers hebben zeker een voordeel, maar moeten dat nog wel omzetten in overwinningen. Met als eerste horde PEC Zwolle, de nummer vijftien van de Eredivisie.

Sem Steijn naar Feyenoord

In aanloop naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle kregen de fans van Feyenoord nog uitstekend nieuws te horen. Meerdere Nederlandse media schrijven dat Sem Steijn voor dertien miljoen euro de overstap maakt naar De Kuip, al wordt dat ontkent door mensen uit het Feyenoord-kamp. De topscorer van de Eredivisie speelt de rest van dit seizoen bij FC Twente.

Feyenoord legt recordbedrag neer voor Sem Steijn: dit zijn de details De transfer van Sem Steijn naar Feyenoord komt steeds dichterbij. Tubantia heeft inmiddels meer informatie over de deal en weet dat de Rotterdammers een recordbedrag zullen neertellen om de topscorer van de Eredivisie te halen.

Opstellingen Feyenoord en PEC Zwolle

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Moder, Milambo; Hadj-Moussa, Ueda en Paixao.



Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Reijnders, Mac Nulty, Graves, Floranus; Thomas, El Azzouzi, Van den Berg; Namli, Vente, Krastev.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.