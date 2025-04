PSV vs Feyenoord: dit is het resterende programma in de bloedstollende strijd om Champions League-miljoenen

De strijd tussen PSV en Feyenoord om de tweede plek in de Eredivisie is volledig losgebarsten. Met nog zeven Eredivisieduels te gaan is Feyenoord ineens volop in de race om een felbegeerde plek in de Champions League. Welke wedstrijden staan nog op het programma voor PSV en Feyenoord in deze bloedstollende eindfase?

PSV was vóór het seizoen de onbetwiste nummer één volgens velen, maar de ploeg van Peter Bosz is na de winterstop als een kaartenhuis ingestort. Na de pijnlijke nederlaag tegen Ajax groeit in Eindhoven zelfs de vrees dat de tweede plek niet veilig is, terwijl Feyenoord steeds dichterbij sluipt. PSV heeft een voorsprong van vijf punten, maar moet nog afreizen naar De Kuip en dat terwijl ze in een vormdip zitten.

Feyenoord-icoon Peter Houtman compleet overdonderd door eerbetoon: 'Heel indrukwekkend, écht fantastisch' Peter Houtman beleefde een emotionele avond in De Kuip. Tijdens Feyenoord - FC Groningen werd de zieke oud-spits van beide clubs geëerd met een hartverwarmend eerbetoon. Tegen Sportnieuws.nl spreekt Houtman openhartig over zijn gezondheid en de prachtige sfeeractie. "God... hoe hebben ze dit nu toch allemaal gedaan."

Resterende programma PSV

PSV staat momenteel op 58 punten uit 27 duels met een doelsaldo van +46. Toch is de tweede plek allerminst gegarandeerd, mede door het uitdagende programma dat de regerend landskampioen te wachten staat. Waar PSV in de eerste seizoenshelft feilloos door de Eredivisie walste, lijkt nu elke tegenstander een struikelblok. Vooral de zware uitduels tegen Twente en Feyenoord beloven cruciaal te worden in de strijd om directe Champions League-plaatsing.

Resterende programma Feyenoord

Feyenoord bezet momenteel de derde plek met 53 punten uit 27 wedstrijden en een aanzienlijk minder goed doelsaldo van +29. Voor de ploeg van Robin van Persie staan twee sleutelduels op het programma: de thuiswedstrijd tegen PSV is een absolute must-win, terwijl het treffen met AZ komend weekend niet verloren mag gaan. Het overige programma oogt beduidend minder zwaar, zeker gezien de uitstekende vorm waarin Feyenoord zich de laatste tijd bevindt.

FC Utrecht op vinkentouw

FC Utrecht mag echter ook niet uitgesloten worden voor minimaal plek drie. De Domstedelingen zitten op het vinkentouw met 52 punten en houden nog altijd zicht op Champions League-voetbal. Hoewel velen al het hele seizoen verwachten dat de ploeg vroeg of laat afzakt, blijven ze verrassend stabiel presteren. Utrecht lijkt klaar om te profiteren van misstappen van PSV en Feyenoord. Het behalen van Europees voetbal, wat al maanden in het vizier ligt, komt steeds dichterbij en zou een kroon op hun seizoen betekenen.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.