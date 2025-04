Wouter Goes en Sem Steijn als 'geweldige aankopen' voor Feyenoord: 'Hij kan daar het verschil gaan maken'

Volgens de laatste berichten is Sem Steijn dicht bij een overstap van FC Twente naar Feyenoord. De topscorer van de Eredivisie maakt daarmee nog een stap in het binnenland, waar vaak het buitenland wordt opgezocht. "Ik vind Feyenoord een goede club voor Steijn", concludeert analist en KKD-trainer Robert Maaskant.

Robert Maaskant had eigenlijk gedacht dat Sem Steijn al wel een stap naar het buitenland zou maken, maar ziet in Feyenoord een geweldige club voor hem. "Ik denk dat hij bij Feyenoord het verschil kan maken met zijn gevoeligheid voor de goal. Daarbij maakt hij gewoon heel veel doelpunten. Dat gaat hij bij Feyenoord nog meer doen dan bij Twente, denk ik."

Bijzondere stap

Het buitenland was ook logisch geweest, vindt Maaskant. Als hij kijkt naar de ontwikkeling van Steijn: "De subtop van Europa had ik hem wel naartoe zie gaan. Ik denk dat dit prima is, ik vind het ook leuk dat een Nederlandse speler in de Nederlandse competitie blijft." Er circuleren berichten rond dat Steijn zelf bewust de keuze heeft gemaakt om in Nederland te blijven.

"Dat zou ik ontzettend sterk van hem vinden. Het is natuurlijk een heel hechte familie, als hij dat voor zichzelf kan inschatten wat de waarde daarvan is. Dat hij dat ook nodig heeft om te presteren." Steijn heeft al ervaring in het buitenland, waar hij onder zijn vader Maurice Steijn voetbalde in het Midden Oosten.

Een echte prof

Maaskant vindt Steijn een voorbeeld van een echte prof. "Je hoort van iedereen dat hij hard werkt. Er is natuurlijk ook wel wat over zijn negatieve uitstraling, dat heeft een beetje met zijn uiterlijk te maken. Hij heeft een beetje dat Haagse, arrogante over zich heen. Maar dat mag, daar is niks mis mee. Maar je hoort gewoon van iedereen, en ik zie het ook gewoon, hoe hard hij traint, hoeveel extra hij ervoor wil doen om goed te zijn."

Maaskant denkt ook dat Steijn Robin van Persie zou kunnen helpen met het ideaalbeeld van de jonge trainer. "Dat zou ook wel moeten, anders moet hij hem niet kopen." Wie ook in de podcast genoemd wordt als een goede speler bij Feyenoord is AZ-verdediger Wouter Goes. "Ik zou hem een absolute topper vinden voor Feyenoord."

Wouter Goes

Goes kwam veel in het nieuws afgelopen week vanwege zijn gedrag in de bekerfinale en het spandoek van Victor Edvardsen, de spits van Go Ahead Eagles, waarbij hij Goes aan de lijn had als een hond. "Ik denk dat als je Goes zover krijgt dat hij zelf ook realistisch genoeg wordt om te zien dat hij iets te ver is gegaan, dan is het een goede veredediger. Hij zal zich echt wel aanpassen."

Want aan kwaliteit geen gebrek, vindt Maaskant. "Als je naar zijn duels kijkt, hij wint er gewoon 99 van de 100. Dat is wat je wil zien als een verdediger. Ik heb hem wel eens vergelijken met Jaap Stam. Die deed gewoon geen stomme dingen. Maar als je daarmee in duel ging, dan werd je gewoon bang van."

In de veertiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het te laat komen van Malik Tillman. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de situatie van Sem Steijn, wil hij waken voor kopieergedrag van het spel van Ajax en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast-aflevering of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.