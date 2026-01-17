PSV is na de winterstop uit de startblokken geschoten. In de eerste twee duels van 2026 scoorde de ploeg van Peter Bosz al negen doelpunten. Fortuna Sittard moet het nieuwe slachtoffer worden van de Eindhovenaren, die als doel zullen hebben om hun uitzeges-record uit te breiden. Mis hier niets van het duel van de regerend landskampioen in Sittard.

PSV is het nieuwe jaar begonnen waar het 2025 mee eindigde: winnen, winnen en nog eens winnen. Excelsior werd vorig weekend met 5-1 in de pan gehakt en tussendoor bekerden de Eindhovenaren ook door na een 4-1 overwinning bij FC Den Bosch.

Record uitzegens in Eredivsie

PSV speelt het eerste uitduel in het nieuwe jaar tegen Fortuna Sittard. Tijdens het heenduel in Eindhoven had de landskampioen geen kind aan de ploeg van Danny Buijs. Het werd eind oktober 5-2.

Die overwinning van de ploeg van Bosz was onderdeel van een prestigieus record van PSV. De club won namelijk de laatste veertien uitduels in de Eredivisie; een competitierecord. In Limburg kan PSV dit record uitbreiden naar vijftien gewonnen wedstrijden.

Onduidelijkheid Bosz

Door alle sportieve successen ging de focus tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel vooral op de situatie rond trainer Bosz. Het is namelijk nog steeds niet duidelijk of de 62-jarige oefenmeester ook volgend seizoen nog voor de groep in Eindhoven staat.

Bosz zelf lijkt al wel meer te weten over zijn eigen toekomst. "Ik ben er al heel lang uit, hoor", zo onthulde hij. Volgens meerdere bronnen ambieert Bosz een rol als bondscoach van het Nederlands elftal. Het contract van Ronald Koeman loopt namelijk af na het komende WK.

Veel afwezigen

Bosz kan in Sittard over een hoop spelers niet beschikken. Sergiño Dest is er niet bij wegens een blessure, net zoals zijn landgenoot Ricardo Pepi. De spits raakte vorige week geblesseerd aan zijn arm tijdens het duel tegen Excelsior. Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine zijn nog in Marokko voor de Afrika Cup. Zij spelen zondag de finale tegen Senegal.

