Openhartigheid siert Peter Bosz. Al maanden vertelt de PSV-trainer hoe zwaar het vak is geworden. Elke drie dagen presteren, elke dag op het veld, altijd ‘aan’. En dat alles ten koste van de tijd met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Niemand die hem dat kwalijk neemt. Integendeel zelfs: het is verfrissend om eens een trainer te horen zeggen dat het leven groter is dan voetbal. Maar juist daarom schuurt zijn opmerking van deze week.

Daags voor de bekerkraker tegen FC Den Bosch liet Bosz namelijk doodleuk optekenen: ‘Ik ben er al heel lang uit.’ Een zinnetje dat alles op zijn kop zet. Want hoe rijmt dat met de werkelijkheid waarin PSV en Bosz al sinds de titel van mei 2025 in gesprek zijn over een nieuw contract? Als Bosz het écht al heel lang weet, dan is deze hele soap behoorlijk onnodig. Dan houdt hij niet alleen de PSV-directie aan het lijntje, maar ook de spelers, fans en misschien zelfs zichzelf.

Merkwaardige verlenging

En dan is er nog die andere merkwaardigheid: Bosz zou voor twee seizoenen willen bijtekenen. En dat terwijl hijzelf zegt dat hij niet weet of hij de energie nog heeft om dit werk te doen. Dat is geen jaartje, maar een verbintenis van twee jaar vol verplichtingen en ongekend druk schema. Het is lastig uit te leggen hoe iemand, die snakt naar meer familietijd, zich tegelijkertijd voor minimaal twee jaar vastlegt aan een baan die daar haaks op staat.

Tenzij er meer speelt dan openlijk wordt gezegd. Bosz is niet vies van een clausule. Dat was hij als speler al niet en het zou naïef zijn om te denken dat hij nu ineens anders in de wedstrijd zit. Een ontsnappingsroute zoals een bondscoach-clausule zou ineens veel verklaren: de lange onderhandelingen en die mysterieuze uitspraak dat hij het 'al heel lang weet'.

Ongunstig voor PSV

Voor PSV zou een bondscoach-clausule ronduit onverstandig zijn. Dan leggen de Eindhovenaren hun sportieve toekomst in handen van de prestaties van Oranje. Speelt het Nederlands elftal komende zomer een matig WK, dan kan het ineens heel snel gaan. Ronald Koeman heeft niet voor niets al aangegeven dat dit mogelijk zijn laatste kunstje is.

In dat scenario is Peter Bosz met zo’n clausule binnen no-time weg, precies op het moment dat PSV denkt hun trainer voor de komende seizoen al te hebben. Dat Marcel Brands bij Goedemorgen Eredivisie benadrukte dat het níét stillag om een bondscoach-clausule, is begrijpelijk. Want wie dat hardop bevestigt, zet de deur wagenwijd open voor de KNVB. Dan weten ze in Zeist immers exact bij wie ze moeten zijn.