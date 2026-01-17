Na de bekerblamage van Ajax op bezoek bij AZ, de dramatische vorm van Feyenoord in de VriendenLoterij Eredivisie en de alleenheerschappij van PSV, is eigenlijk de tweede plek nog het meest spannend in Nederland. Het probleem wil: geen enkele ploeg lijkt zich op die plek te willen vestigen. Wie zet dit weekend een stap in de goede richting? Sportnieuws.nl blikt vooruit op het aanstaande weekend met verschillende prominenten.

Het gevoel dat na de eerste seizoenshelft aan de VriendenLoterij Eredivisie bleef kleven, is in het nieuwe jaar nog niet helemaal weggespoeld. Het gat met koploper PSV en alles dat daaronder staat, is dermate groot dat de vraag is wie het hen nog moeilijk gaat maken. Zeker omdat de ploegen die om plek 2 strijden verre van stabiel zijn. Ajax, Feyenoord en misschien zelfs wel NEC en AZ doen nog mee om die plek. Maar telkens als een club zich kan onderscheiden, gaan ze weer keihard onderuit.

Stand van zaken

Net wanneer Ajax lekker op dreef lijkt, slaan ze een ongekende flater tegenover AZ. 6-0 is een schandalige uitslag, zelfs voor Ajax dat in nood verkeert. Davy Klaassen zei het treffend: "Dit laat wel weer zien dat we er nog lang niet zijn", vertelde hij na de bekeruitschakeling. Feyenoord, dat vorige week dure punten verspeelde in Heerenveen, moet hopen dat Ajax nog ondersteboven is van dit debacle richting het weekend.

Feyenoord - Sparta

Feyenoord speelt de tweede Rotterdamse derby tegen Sparta van het seizoen, ditmaal in eigen huis. Er werd met 4-0 gewonnen op Het Kasteel eerder dit seizoen, maar ze zijn ook gesterkt door een andere statistiek. Traditiegetrouw heeft Feyenoord het niet zo moeilijk tegen Sparta. De laatste overwinning van de club uit West was in 2000. Aan de andere kant zit Feyenoord nog altijd in de hoek waar de klappen vallen en krijgt de ploeg van Maurice Steijn maar weinig doelpunten tegen, dit zou hét moment kunnen zijn om toe te slaan voor Sparta.

Ajax - Go Ahead Eagles

Averij oplopen tegen Sparta zou dramatisch zijn voor Feyenoord. Want hoewel ze plek 2 lange tijd stevig in handen hadden, is dat nu verre van het geval. Ajax naderde tot maar 3 punten afgelopen weekend en kan de druk dus enorm opvoeren. Zij spelen een dag eerder dan Feyenoord in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. "Dat zou echt een andere druk op Feyenoord zetten. Zij spelen steeds op zondag, en Ajax vaker op zaterdag wegens de Champions League. Dat zijn kleine, mentale tikjes voor een ploeg."

Toch is winnen van Go Ahead Eagles een allerminst makkelijke klus voor Ajax, dat maar twee dagen heeft om bij te komen van het bekerechec. Waar AZ een angstgegner is voor Ajax, is Go Ahead Eagles dat ook. Van de laatste vijf ontmoetingen, won Ajax er maar 2.

Fortuna Sittard - PSV

PSV gaat op bezoek bij Fortuna Sittard en zal met een schuin oog kijken naar de wedstrijden van Ajax en Feyenoord. Verliezen zij punten, loopt PSV wéér verder uit. Bij de Eindhovenaren is niet de vraag of er gewonnen wordt, maar of Bosz niet al een keertje een krabbel onder zijn nieuwe contract zet. Daar heersen heel andere twijfels dan bij de andere clubs bovenin de ranglijst.

