PSV is uit de startblokken geschoten tegen Fortuna Sittard, want al na acht minuten stond de ploeg van Peter Bosz op voorsprong. Een goede voorzet van Kiliann Sildillia werd goed binnen geschoten door Paul Wanner: 1-0. De Limburgers reageerden razendsnel met een keiharde pegel in de bovenhoek: 1-1. Volg hier alle ontwikkeling van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en PSV.

PSV is het nieuwe jaar begonnen waar het 2025 mee eindigde: winnen, winnen en nog eens winnen. Excelsior werd vorig weekend met 5-1 in de pan gehakt en tussendoor bekerden de Eindhovenaren ook door na een 4-1 overwinning bij FC Den Bosch. Tegen de Bosschenaren was de wedstrijd al na een half uur beslist en dus reisde PSV met vertrouwen naar Limburg af. Al binnen acht minuten lag de bal in het netje door een eenvoudige schuiver van Paul Wanner: 1-0.

In de afgelopen weken was de tegenstander van de Eindhovenaren daarna direct gebroken, maar Fortuna Sittard reageerde uitstekend op de tegentreffer. Spits Kaj Sierhuis kreeg van de verdedigers van PSV alle tijd en ruimte om de bal goed te leggen en pegelde de bal kiezelhard achter PSV-doelman Matej Kovar: 1-1.

Record uitzegens in Eredivsie

PSV speelt het eerste uitduel in het nieuwe jaar tegen Fortuna Sittard. Tijdens het heenduel in Eindhoven had de landskampioen geen kind aan de ploeg van Danny Buijs. Het werd eind oktober 5-2.

Die overwinning van de ploeg van Bosz was onderdeel van een prestigieus record van PSV. De club won namelijk de laatste veertien uitduels in de Eredivisie; een competitierecord. In Limburg kan PSV dit record uitbreiden naar vijftien gewonnen wedstrijden.

Onduidelijkheid Bosz

Door alle sportieve successen ging de focus tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel vooral op de situatie rond trainer Bosz. Het is namelijk nog steeds niet duidelijk of de 62-jarige oefenmeester ook volgend seizoen nog voor de groep in Eindhoven staat.

Bosz zelf lijkt al wel meer te weten over zijn eigen toekomst. "Ik ben er al heel lang uit, hoor", zo onthulde hij. Volgens meerdere bronnen ambieert Bosz een rol als bondscoach van het Nederlands elftal. Het contract van Ronald Koeman loopt namelijk af na het komende WK.

Veel afwezigen

Bosz kan in Sittard over een hoop spelers niet beschikken. Sergiño Dest is er niet bij wegens een blessure, net zoals zijn landgenoot Ricardo Pepi. De spits raakte vorige week geblesseerd aan zijn arm tijdens het duel tegen Excelsior. Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine zijn nog in Marokko voor de Afrika Cup. Zij spelen zondag de finale tegen Senegal.

