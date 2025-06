LIVE Nederland - Malta | Virgil van Dijk scoort in 'zijn' Groningen de derde goal voor Nederland

Na het behaalde recrod van Memphis Depay is er nog een bijzondere doelpuntenmaker. Aanvoerder Virgil van Dijk stoomde maar eens op, pikte de bal op en ramde vanaf de zestien kiezelhard de 3-0 binnen. Oranje staat binnen 20 minuten op een grote voorsprong, waar gaat dit eindigen? Volg het duel hier live.

Memphis Depay schrijft historie en is, samen met Van Persie, topscorer aller tijden bij Oranje: tegen deze landen scoorde hij Het is Memphis Depay eindelijk gelukt om zich topscorer van het Nederlands elftal aller tijden te mogen noemen. De spits van Corinthians schaarde zich op 31-jarige leeftijd naast Robin van Persie op plek één van het topscorersklassement.

Alle ogen zijn tegen de dwergstaat gericht op Memphis Depay. De spits van Oranje jaagt na zijn 48ste goal voor Oranje tegen Finland afgelopen weekend op het record van Robin van Persie. De huidige trainer van Feyenoord is al jaren de all-time topscorer van het Nederlands elftal met 50 goals. Memphis heeft er dus twee nodig om dat te evenaren en drie om alleenheerser te worden. Lukt dat tegen het nietige Malta?

Rust of op volle oorlogssterkte?

Nederland begon de WK-kwalificatie met een prima zege in en tegen Finland (0-2). Bondscoach Ronald Koeman za vervolgens Tijjani Reijnders op en neer vliegen naar Manchester voor zijn medische keuring bij City. Een officiële presentatie laat nog op zich wachten, dus is de middenvelder weer inzetbaar bij Oranje. Koeman twijfelde voorafgaand aan het thuisduel met Malta over zijn opstelling: geeft hij spelers rust of komt hij op volle oorlogssterkte naar Groningen.

TV-gids: op deze zender kijk jij naar de wedstrijd tussen Nederland en Malta in de WK-kwalificatie Nederland ontvangt dinsdag Malta in het stadion van FC Groningen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is met drie punten uit de eerste wedstrijd goed begonnen en tegen de nummer 169 van de FIFA-wereldranglijst wordt opnieuw de volle buit verwacht. Hieronder lees je op welke zender Nederland - Malta komt.

Opstelling Nederland

Koeman kiest tussen een mix van rust en 'dezelfde namen'. Alleen Jeremie Frimpong, Jan Paul van Hecke, Reijnders en Nathan Aké zijn hun basisplekken kwijt. Ten opzichte van Finland-uit krijgen nu Xavi Simons, Justin Kluivert, Micky van de Ven en Stefan de Vrij de kans.



Opstelling Nederlands elftal: Flekken, Van de Ven, Van Dijk, De Vrij, Dumfries; De Jong, Gravenberch, Kluivert; Gakpo, Memphis en Xavi Simons.

Nieuwe details over 'Poolse aardbeving' na aankondiging topspits Robert Lewandowski: 'Het doet me écht pijn' Het is hommeles bij Polen, een van de tegenstanders van Oranje in de WK-kwalificatie. Topspits en voormalig aanvoerder Robert Lewandowski is hoofdrolspeler in een ongewenste soap.

Polen grootste concurrent

In de groep van Nederland tekent Polen zich af als grootste concurrent om het ene rechtstreekse ticket naar het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het land won tot nu toe alle drie de potjes en speelt tegelijkertijd met Nederland - Malta uit bij Finland. Er is een flinke rel gaande bij de Poolse selectie, want aanvoerder en sterspeler Robert Lewandowski wil niet meer spelen voor zijn land zolang de huidige bondscoach daar de baas is.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.