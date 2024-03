Het opmerkelijke leven van Memphis Depay: over zijn moeder, zijn vriendinnen en zijn criminele 'broers'

Maakt Memphis Depay een doelpunt, dan viert hij dat kenmerkend: wijsvingers in beide oren, ogen dicht, en vervolgens naar de hemel wijzen. Om die viering zit een gouden rand. Maar de voetballer heeft ook een rauwe rand. Dit is Memphis Depay, de bijna-topscorer van het Nederlands elftal.

Depay, of 'Memphis', zoals hij liever genoemd wil worden, is niet geboren in luxe. Zijn Nederlandse moeder Cora en zijn Ghanese vader Dennis gingen al op zijn vierde uit elkaar. Later zou Memphis de scheiding van zijn ouders aanwenden om zijn achternaam Depay in de ban te doen. Hij vond dat zijn vader het gezin in de steek liet en weigerde onder diens achternaam bekend te worden. Voortaan zou hij met Memphis op zijn shirt spelen.

Afrikaanse genen

Vader Dennis Depay zal balen, want Memphis maakt als voetballer flink naam voor zichzelf. Moeder Cora voelde het al toen hij nog in haar buik zat: "Hij bleef maar schoppen. Het moest wel een voetballer worden", zei Cora in een interview met ELF Voetbal. Toen Memphis werd geboren, zag zij meteen dat hij bijzonder was. Hij was beresterk. "De Afrikaanse genen kreeg hij duidelijk mee. Hij heeft nooit gekropen, ging direct staan tegen een stoel of tafelpoot."

Turntalent

Niet alleen sterk, getalenteerd bleek hij ook. Niet eens meteen voetbal, maar met turnen. Moeder Cora: "Op zijn vijfde kreeg hij het aanbod om bij de Nederlandse juniorenploeg te komen. Hij bedankte, voetbal was en is zijn leven." Ook met schaatsen kon Memphis prima overweg. "Hij reed direct weg, Memphis kent geen angst."

Ook stiefvader liet gezin in de steek

Belangrijk in de opvoeding van Memphis en zijn volwassen leven erna, is het geloof. Als kind las hij al dagelijks in de bijbel. Het hield hem overeind, in een moeilijke jeugd. Nadat zijn vader het gezin had verlaten, werd zijn moeder verliefd op de buurman van een paar huizen verderop. Toen ze met Memphis bij hem introk, wachtten daar vijftien broertjes en zusjes op hen. De buurt kon meegenieten van de ruzies in dat huis. Toen zijn stiefvader de loterij won, liet ook hij Memphis en z'n moeder in de steek. De band tussen die twee is door alle tegenslagen ijzersterk.

Memphis en de bal waren onafscheidelijk. Hij zei het ook al snel tegen zijn moeder dat hij zeker weten voetballer ging worden. Memphis begon bij de lokale amateurclub in Moordrecht, ging naar de jeugd van Sparta en stapte op zijn twaalfde over naar PSV.

Doorbraak bij PSV

Op 17-jarige leeftijd maakte Memphis zijn debuut voor PSV in de beker tegen VVSB. Hij scoorde meteen twee keer in de 8-0 thuiszege op de amateurs. Zijn debuut in de Eredivisie was een paar maanden later, thuis tegen Feyenoord. Hij zou uiteindelijk 90 duels voor PSV spelen en 39 keer scoren. Na de landstitel met de Eindhovense club in 2015 en zijn eerste wedstrijden bij het Nederlands elftal, maakte hij zijn eerste grote transfer. Naar Manchester United.

Mislukt bij United

Bij de Engelse grootmacht had hij in 2015 grote schoenen te vullen. Hij kreeg van trainer Louis van Gaal rugnummer 7, hét rugnummer van de sterspeler die bij United furore maakte: Cristiano Ronaldo. Hoewel Memphis blaakte van het zelfvertrouwen, zou hij het niet maken bij United. In 33 wedstrijden in twee seizoenen kwam hij maar tot twee goals. De Engelse competitie was te sterk voor hem. Na twee jaar proberen moest hij weg. Een stapje lager zou hem goed doen.

Luxe, beroemdheden en relaties

Na zijn vertrek uit Engeland, waar Memphis genoot van het glamourleven dat voetballers daar leiden, ging hij naar Frankrijk. Bij Lyon werd zijn status groter en groter. Niet alleen op het veld, waar hij in vier seizoenen bijna één op twee liep (63 goals in 139 wedstrijden). Hij leidde het luxeleven dat het geld hem bracht. Woonde groot, ging met grote namen om en kreeg zijn eerste serieuze relatie.

Lori Harvey en Chloe Bailey

In 2016 leerde Memphis Lori Harvey kennen. Zij is de stiefdochter van de Amerikaanse comedian en presentator Steve Harvey. Het ging zelfs zo goed tussen de twee, dat Memphis haar in Parijs ten huwelijk vroeg. Lori zei ja, maar vervolgens ging de relatie om onbekende reden stuk. Ze wisten elkaar van hun sociale media en een uitleg waarom de trouwerij niet doorging, gaven ze niet. Sindsdien is Memphis vooral een happy single, al had hij tussendoor nog een relatie met de Amerikaanse zangeres Chloe Bailey. Ook die hield geen stand.

Criminele halfbroer

Het leven van Memphis werd steeds interessanter, vooral ook voor de buitenwereld. Er werd een biografie over hem geschreven en hij werd voor een documentaire een tijd gevolgd door een camera. In een van die inkijkjes in zijn leven, vertelde hij over zijn halfbroer Jeffrey. Die had volgens Memphis dezelfde talenten als hij, maar koos jammerlijk genoeg voor het verkeerde pad. Jeffrey, zoon van vader Dennis Depay en een andere moeder, belandde in een gevangenis en tbs-kliniek vanwege een gewapende overval.

Rappen

Toen Jeffrey weer vrij kwam, was de moeder van Memphis zo barmhartig om hem in huis te nemen. Memphis ontfermde zich over hem, maar op een gegeven moment was er geen houden meer aan. De psychische problemen van Jeffrey zorgden ervoor dat hij het gezin Memphis moest verlaten. De voetballer rapte er nog over in zijn 101Barz-sessie in 2022.

Vriendschap met Quincy Promes

Dat rappen is een hobby geworden van Memphis. Hij maakt graag muziek op hiphipbeats en heeft daarin ook een aantal vrienden gewonnen. Een van hen is Quincy Promes. Als ze samen speelden bij Oranje, spatte het plezier ervan af. In Instagram-posts over en weer noemen ze elkaar twins. Alsof het broertjes zijn. Memphis laat de mensen die hij lief heeft niet vallen, dat toonde hij bij zijn halfbroertje en nu ook bij Promes. Ondanks dat de voetballer is veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf, blijft Memphis hem openlijk steunen.

Bondscoach Ronald Koeman vindt het niet handig van zijn spits. Hij adviseerde Memphis daar goed over na te denken. "Natuurlijk respecteer ik wat hij zegt", reageerde de aanvaller op de opmerking van de bondscoach. "Ieder advies is welkom, zeker van mensen met wie ik samenwerk." Toch blijft hij zijn vrienden trouw. "Dat wil niet zeggen dat ik dingen goed praat, of alles zomaar steun wat mijn vrienden doen. Maar ik laat ze niet vallen. Zo ben ik gewoon niet."

Het kenmerkt Memphis: de eeuwige trouw, de waarde die hij hecht aan mensen die hem lief zijn en het geloof. Zowel in anderen als in God. Nog steeds wijst hij na elk doelpunt naar boven. Naar de hemel, waar hij in gelooft. Het geloof heeft hem ook geleerd voor de minder fortuinlijke mensen te zorgen. Zo richtte hij een foundation op voor dove en blinde kinderen in Ghana, het land van zijn roots. Hij gaat daar nog steeds naartoe op reis om zijn vaders land te helpen.

Waarom juicht Memphis zo?

Sinds zijn buitenlandse doorbraak bij Lyon, zit Memphis in Spanje. Eerst bij FC Barcelona, nu bij Atlético Madrid. Een ernstige blessure kostte hem een langere en mooiere carrière bij de absolute topclubs. Nog altijd juicht hij met zijn vingers in zijn oren. Waarom? "Ik luister alleen naar God", zei hij ooit in een interview. ''Ik ben geen religieus persoon in de zin dat ik elke week naar de kerk ga, of kruisjes sla, dat is voor iedereen anders. God is overal. Ik heb echt een relatie met God.’’

Bijna-topscorer Oranje

Ook bij zijn vele goals voor het Nederlands elftal, juicht hij op dezelfde manier. En dat gebeurde al vaak. Memphis is met 44 goals bijna de topscorer van het Nederlands elftal. De 50 goals van recordhouder Robin van Persie heeft hij in zicht.

Paspoort Memphis Depay