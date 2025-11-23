Feyenoord treft zondagmiddag om 14.30 uur het NEC van Dick Schreuder. Na de interlandperiode zag Feyenoord PSV moeizaam winnen van NAC, waardoor het gat met de koploper voor even 6 punten is. Alle reden voor de Rotterdammers om, ondanks alle personele problemen, uit te halen tegen NEC. Volg het duel hier live.

Het wordt ook wel tijd dat Feyenoord punten gaat pakken, want in de laatste vier wedstrijden is er maar liefst drie keer verloren. Dat kan niet bij een club die wil gaan voor het kampioenschap. De Rotterdammers gaan ook nog eens een zware week in, want donderdag komt Celtic op bezoek in de Europa League waar het allerminst goed gaat.

Blessureleed

Wel had Van Persie enigszins goed nieuws voor de fans. Er keren wat spelers terug uit de overvolle lappenmand. Jaden Slory en Justin Bijlow zijn weer inzetbaar, wat iets meer ruimte geeft voor de trainer.

Maar tegelijkertijd vertelde hij ook dat Cyle Larin, die laatste tijd als middenvelder fungeerde, en Givairo Read geblesseerd zijn. Dat betekent opnieuw kopzorgen voor Van Persie, die beide spelers veelvuldig gebruikte in de laatste wedstrijd.

Bijzonder debuut

Alle personele problemen zorgen voor een bijzondere situatie. In oefenwedstrijden maakte Robin van Persie al eens gebruik van de diensten van zijn zoon Shaqueel Van Persie. De jeugdspeler van Feyenoord doet het goed als spits en zit bij de wedstrijdselectie van Feyenoord tegen NEC. Het kan daardoor een bijzonder moment worden: Robin van Persie maakte vorig jaar zijn debuut als coach van Feyenoord tegen NEC, een jaar later kan hij zijn zoon laten debuteren. Ook zit jeugdspeler Ayoub Ouarghi bij de selectie.

