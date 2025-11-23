Feyenoord is in eigen huis met een 4-2 nederlaag pijnlijk op de plek gezet door NEC. Feyenoord had lange tijd de beste kansen, maar was veel te slordig. NEC was snel in de counter en scherper in het afmaken. Het is een dramatische middag voor Feyenoord, dat PSV verder ziet uitlopen op de eerste plek in de Eredivisie.

Er is werk aan de winkel voor Robin van Persie. Na drie verliespartijen en een gelijkspel in de laatste vijf duels doet Feyenoord het niet goed genoeg. Het gat met de koploper wordt alsmaar groter, aangezien PSV eerder in het weekend had gewonnen bij NAC. Kansen afmaken is de laatste tijd een probleem.

Slordig Feyenoord

Feyenoord had in de openingsfase absoluut de beste kansen, maar was veel te slordig. Anis Hadj Moussa leek in de eerste helft te weigeren om de bal over te spelen. Hij ging continu voor eigen kans, ondanks dat anderen vrij stonden. Dit leidde tot irritatie bij Quinten Timber en Luciano Valente, die meermaals vrij stonden op de rand van de zestien. Ook aanvoerder Sem Steijn had het vizier nog niet op scherp, in het eerste kwartier kreeg hij misschien wel de grootste kans tot dan toe. Maar zijn schot ging hoog over de goal.

Even later zou Gijs Smal dat voorbeeld volgen. Hij kreeg alle ruimte op links maar schoot wild over. De wetten der voetbal traden op in Rotterdam, want na alle gemiste kansen van Feyenoord, kwam NEC er ook een aantal keer gevaarlijk uit. Maar ook de Nijmegearen misten hun counterkansen.

Linssen doet oude ploeg pijn

Feyenoord had ook de pech dat Gonzalo Crettaz, de doelman van NEC, een goede dag had. Een aantal keer was hij op schoten van Hadj Moussa en Ayase Ueda scherp en redde hij knap. In de 37e minuut bereikte de pech van Feyenoord een hoogtepunt; nota bene oud-speler Bryan Linssen maakte de 1-0 voor NEC. In een druk strafschopgebied prikte hij de bal langs Timon Wellenreuther.

Even leek de ploeg van Van Persie met die stand de rust in te gaan, maar Leo Sauer zette Feyenoord toch nog op gelijke hoogte via een knappe kopbal. Na rust kwam Feyenoord dan eindelijk op voorsprong. Bart Nieuwkoop scoorde in de 57e minuut de 2-1 voor de Rotterdammers. Hij kreeg een heerlijke steekbal van Hadj Moussa, die hij enkel langs de keeper hoefde te schuiven. Een fijne goal voor de back van Feyenoord.

Drama duurt voort

Daarna ging het weer goed mis bij Feyenoord. Net nadat ze wat wissels hadden doorgevoerd scoorde NEC de 2-2. Met nog maar twintig minuten op de klok was er weinig tijd om daar nog wat aan te doen. Het werd zelfs nog erger; want in de 84e minuut kwam NEC ook nog op een 3-2 voorsprong na een kopgoal van Kento Shiogai.

In de blessuretijd zette Feyenoord nog alles op alles maar schoot Shiogai ook nog eens de 4-2 binnen op mooie wijze vanaf de middencirkel. Daarmee loopt Feyenoord een fikse klap op in de race om de eerste plaats met PSV. Omdat de koploper wel won dit weekend is het verschil nu 6 punten.

Feyenoord mag zich nu opmaken voor een zwaar duel met Celtic in de Europa League aanstaande donderdag. Een fikse kluif voor Van Persie die gewonnen moet worden. Want ook in Europa gaat het niet goed. Er is een boel werk aan de winkel in Rotterdam.

