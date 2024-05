Liverpool-ster Mo Salah geïnspireerd door nieuwe trainer Arne Slot: aanvaller is opvallende haardos kwijt

Een opvallende metamorfose van Mo Salah. De Egyptenaar van Liverpool had jarenlang een goeie bos haar, maar die tijden zijn voorbij. De buitenspeler is ineens kaal, zo laat hij zien op Instagram.

De reacties zijn niet allemaal positief op de post van Salah. Sommigen kunnen niet geloven dat Salah zijn haar niet meer heeft. 'Waarom heb je je haar geknipt?' vraagt iemand zich af. Een fanaccount van Liverpool haakt gevat in op de actualiteit. 'De invloed van Arne Slot is echt crazy.'

Zelfde coupe als Arne Slot

Misschien heeft de nieuwe trainer van Salah inderdaad wel voor de nodige inspiratie gezorgd. Arne Slot, zelf ook al jarenlang kaal, wordt vanaf de zomer de manager bij The Reds. Of Salah daar überhaupt bij is, is de vraag. Hij kan naar verluidt een smak geld in Saoedi-Arabië verdienen. Wel is zeker dat Joël Matip en Thiago vertrekken uit Liverpool. Slot zou op zijn beurt dan weer Johan Bakayoko (PSV) en Orkun Kökçü (Benfica) naar Anfield willen halen.

Ruzie met Klopp

Liverpool kent niet het beste jaar uit de geschiedenis. De ploeg eindigde als derde in de Engelse Premier League en pakte dit seizoen alleen de League Cup. Salah was ook niet altijd in beste doen.

Hij viel de laatste weken vooral op door een knallende ruzie met manager Jürgen Klopp vlak voor zijn invalbeurt tegen West Ham United. Uiteindelijk legden speler en trainer de ruzie bij, al werd nooit precies duidelijk wat er werd gezegd tijdens de woordenwisseling.