In de zomer van 2026 vindt het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada plaats. Oranje is inmiddels zeker van deelname, net als een hoop andere landen en dus is het voor die landen wachten op de loting. Lees hier wanneer die plaatsvindt.

Oranje is inmiddels zeker van deelnamen aan het komende wereldkampioenschap voetbal. Na de 4-0 overwinning op Litouwen is het Nederlands elftal zeker van groepswinst en daarmee met het WK.

Wanneer is de loting voor het WK 2026?

Nu Nederland zich direct heeft geplaatst voor het WK, komt het direct in de pot tijdens de officiële WK-loting. Die loting vindt al plaats op vrijdag 5 december. De loting wordt gehouden in het John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington DC. Om 12:00 uur in de Verenigde Staten begint de uitzending, dat houdt in dat er om 18:00 uur Nederlandse tijd wordt begonnen met het loten.

Voor de nummers twee uit elke Europese poule wacht een kans via de play-offs. Vier andere landen die zich via de Nations League hebben geplaatst komen hier ook nog bij. Op 20 november loten de teams voor de wedstrijden tegen elkaar die plaats vinden op 26 maart. Op 31 maart spelen de landen die hun eerste wedstrijd winnen de finale tegen elkaar. Uiteindelijk komen dan vier landen bovendrijven die als laatste Europese deelnemers mee doen aan het WK.

In totaal doen er 48 landen mee aan het aankomende WK. Die worden tijdens de loting verdeeld over twaalf gelijke poules van vier landen. De drie gastlanden en de negen beste landen van de FIFA-ranking komen in pot één terecht tijdens de loting. Nederland staat op dit moment zesde en komt door die plek dus in pot één terecht.

Play-offs en mogelijk Europese tegenstander

Tijdens de loting zijn er nog een aantal groepen die hun definitieve tegenstander nog niet kennen. De play-offs, zowel in Europa als intercontinentaal, worden alvast in groepen ingedeeld. Nederland kán ook een ander Europees land in de poule tegenkomen, aangezien er 16 Europese landen mee mogen doen en er 12 poules zijn.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.