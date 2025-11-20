Het Nederlands elftal plaatste zich deze week voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Inmiddels zijn 42 van de 48 landen bekend. Er komen nog vier Europese landen bij, die zich moeten plaatsen via de play-offs. Donderdag was de loting daarvan.

Italië, Denemarken en Turkije waren de grootste landen die directe kwalificatie voor het WK misliepen. De Turken kenden een goede groepsfase, maar stuitten op de ongenaakbare Europees kampioen Spanje. Noorwegen dompelde Italië in rouw, terwijl Schotland in een onderling duel Denemarken versloeg voor een rechtstreeks ticket. Dus gingen ze de ballenbak in.

Loting Europese play-offs

In totaal zijn er zestien landen die de play-offs in gaan. Italië, Denemarken en Turkije werden samen met Oekraïne ingedeeld in pot 1. Zij hebben net als landen in pot 2 (waaronder Polen) het voordeel dat ze de halve finale thuis spelen. Op de loting op het hoofdkwartier van de FIFA in Zürich werd hun pad bepaald richting het WK.

Daarbij ontliepen Italië en Turkije de nummer 43 van de FIFA-wereldranglijst Zweden. De Italianen werden gekoppeld aan Noord-Ierland, terwijl Turkije het opneemt tegen Roemenië. Bekijk hieronder de volledige loting:

Halve finales

Pad A

Italië - Noord-Ierland (halve finale 1)

Wales - Bosnië en Herzegovina (halve finale 2)



Pad B

Oekraïne - Zweden (halve finale 3)

Polen - Albanië (halve finale 4)



Pad C

Turkije - Roemenië (halve finale 5)

Slowakije - Kosovo (halve finale 6)



Pad D

Denemarken - Noord-Macedonië (halve finale 7)

Tsjechië - Ierland (halve finale 8)



Finales

Pad A

Wales/Bosnië - Italië/Noord-Ierland



Pad B

Oekraïne/Zweden - Polen/Albanië



Pad C

Slowakije/Kosovo - Turkije/Roemenië



Pad D

Tsjechië/Ierland - Denemarken/Noord-Macedonië

In maart worden de halve finales gespeeld over één wedstrijd. De winnaars van de halve finales gaan naar de finales, die ook over één wedstrijd zijn. De duels worden gespeeld op 26 en 31 maart.

Suriname

Ook Suriname, dat zich net niet direct plaatste voor het WK, gaat de play-offs in. Zij doen dat op een onderling toernooi in Mexico met landen uit Azië, Oceanië, Zuid-Amerika, Afrika en Midden-Amerika. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo werd gekoppeld aan Bolivia in de halve finale. Lees hier de volledige loting:

