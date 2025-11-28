Er wordt volgende week geloot voor de groepsindeling van het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Alle landen sturen normaal gesproken een afvaardiging om aanwezig te zijn, maar dat is nu niet het geval. Een land boycot de loting immers vanwege een besluit van president Donald Trump.

Dat is Iran. Het land, dat sowieso al decennia een moeizame relatie heeft met de Verenigde Staten, blijft weg omdat veel leden van de Iraanse deligatie geen visum kunnen krijgen. Zo kunnen ze het land niet binnen. Anderhalve maand geleden werd door de VS bepaald dat onder meer de bondscoach en de bondsvoorzitter geen toegang tot het land krijgen.

Inreisverbod van Donald Trump

Donald Trump stelde immers een inreisverbod in voor mensen uit een aantal landen. Iran is daar een van. Het land peinst er niet over om een alternatieve delegatie te sturen en ontbreekt dus bij de loting. Uiteraard gaat het balletje van Iran wel in de koker en weet het welke landen het deze zomer treft.

Blij met de situatie zijn ze allerminst, zo blijkt uit een statement van een woordvoerder aan de Iraanse staatstelevisie. "We hebben de FIFA laten weten dat de genomen beslissingen niets met sport te maken hebben en dat de leden van de Iraanse delegatie niet zullen deelnemen aan de loting voor het WK."

Uitzondering tijdens toernooi

Spelers en coaches hoeven zich voor het toernooi geen zorgen te maken. Er geldt voor hen tijdens het WK een uitzondering. Dat is ook het geval voor de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. Het is wel de vraag of bestuursleden en fans uit Iran dan welkom zijn.

De kans is aanwezig dat Iran op het WK het in de groepsfase opneemt tegen de Verenigde Staten. Het gastland zit net als onder meer Nederland in pot 1, terwjil Iran in pot 2 zit. De loting vindt vrijdag plaats in het John F. Kennedy Center in Washington.

