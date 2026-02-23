Memphis Depay heeft met Corinthians de halve finale van de Campeonato Paulista bereikt. Na een bloedstollend duel met Portuguesa staat de ploeg van de Nederlandse spits in de halve eindstrijd van het kampioenschap van São Paulo.

De titelverdediger versloeg na een lange penaltyserie vierdedivisionist Portuguesa. De stand na de reguliere speeltijd was 1-1. Renê miste voor rust een strafschop namens Portuguesa, maar Zé Vitor maakte alsnog de 1-0 van de thuisploeg. Vitinho tekende in de blessuretijd voor de 1-1. Er waren vervolgens achttien strafschoppen nodig voordat Corinthians zich verzekerde van een plek in de halve finales. Memphis werd halverwege de tweede helft gewisseld. Corinthians treft in de volgende ronde Novorizontino.

Zakaria Labyad

Wie nog niet bij de selectie van Corinthians zat, was Zakaria Labyad. De oud-speler van onder andere PSV en Vitesse werd onlangs gepresenteerd als nieuwe speler van de Braziliaanse club. Die transfer zou in samenspraak zijn gegaan met Memphis, waardoor Labyad naar Brazilië kon komen. De 32-jarige aanvallende middenvelder kwam over van het Chinese DL Yingbo. Veertien jaar geleden speelden Labyad en Memphis voor het laatst samen, toen bij het eerste elftal van PSV.

Corinthians-trainer Dorival Júnior liet eerder al weten dat hij eigenlijk geen idee heeft wat voor speler er met Labyad bij hem binnen komt. "Ik weet eigenlijk niet heel veel over hem. Het was niet mijn aanbeveling, maar dat is geen probleem. Ik heb wat informatie van Memphis over hem gekregen", vertelde Dorival over de komst van Labyad.

Contract van Memphis

Echter is het nog maar de vraag of Memphis nog langer bij de club zal blijven. Zijn verbintenis loopt komende zomer af en in diezelfde periode kan de spits zich op het WK in de kijker spelen bij andere clubs. Vanuit Corinthians werd echter al gemeld dat er gesprekken gaande zijn met Memphis over een eventuele verlenging van zijn contract. "Hij ziet het enorme internationale potentieel van de club", vertelde technisch directeur Marcelo Paz over de gesprekken met Memphis in de Braziliaanse media.