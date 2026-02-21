De Nederlands-Marokkaanse voetballer Zakaria Labyad (32) wordt ploeggenoot van Memphis Depay bij Corinthians. Het is geen toeval dat Labyad bij de Braziliaanse club neerstrijkt. Memphis zelf maakte zich hard voor zijn komst.

De club uit São Paulo heeft de komst van de Marokkaans international bekendgemaakt. Labyad en Depay speelden met elkaar bij PSV en hebben daarna altijd contact gehouden. De 32-jarige Labyad droeg daarna de shirts van Sporting Portugal, Vitesse, Fulham, FC Utrecht en Ajax. Hij speelde de afgelopen seizoenen in China.

'Ik heb wat informatie van Memphis gekregen'

Trainer Dorival Júnior erkende afgelopen week dat hij geen stem had in de komst van Labyad. "Ik heb wat informatie van Memphis gekregen", zei hij. "Hopelijk kan hij ons helpen."

Op social media heeft de club enkele video's gedeeld waarin is te zien dat Labyad al is begonnen met trainen.

Transfervrij

Op YouTube schrijft de club: "Corinthians heeft de komst van middenvelder Zakaria Labyad afgerond. De 33-jarige Marokkaan komt transfervrij naar Timão en zijn contract loopt tot 31 december 2026, met een automatische verlengingsclausule tot eind 2027 indien hij aan vooraf vastgestelde doelstellingen voldoet."

PSV

"De in Nederland geboren speler werd opgeleid door PSV en begon in 2010 zijn professionele carrière bij de Nederlandse club. In 2012 vertrok hij naar Sporting in Portugal, waar hij tot 2016 speelde – met uitleenperiodes bij Vitesse en Fulham."

"In 2017 keerde hij terug naar zijn geboorteland om voor Utrecht te spelen en na een uitstekend seizoen tekende hij het jaar daarop bij Ajax. In 2023 keerde hij terug naar Utrecht en speelde in de daaropvolgende jaren in China voor YN Yukun en DL Yingbo, zijn laatste club. Zijn belangrijkste titels zijn drie landstitels en drie KNVB-bekers."

Binnenkort

"Labyad traint al mee met de groep en zal binnenkort beschikbaar zijn voor de technische staf. De Marokkaan is de zesde aanwinst van Corinthians dit seizoen – de anderen zijn rechtsback Pedro Milans, verdediger Gabriel Paulista, middenvelders Allan en Matheus Pereira en aanvaller Kaio César."