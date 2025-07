Van stille adviseur tot belangrijke spil achter een opmars die zijn weerga niet kent: Mark-Jan Fledderus transformeert Como 1907 samen met voetbalicoon Cesc Fabregas én de rijkste clubeigenaren van Italië tot 'een van de meest bijzondere projecten'. Dankzij een slimme samenwerking met Ajax jaagt de Italiaanse stuntclub op verborgen talenten én azen ze op plaats tussen de elite. "Hier denken we niet in limieten, maar in kansen", stelt Fledderus.

Fledderus begon zijn avontuur bij het Italiaanse Como 1907 als technisch adviseur, maar is inmiddels fulltime werkzaam voor de club als strategisch directeur. "Mijn rol is wel iets groter geworden. Eerst riepen ze mij op als ze vragen hadden of zaken wilden bediscussiëren, maar nu ben ik er meer dan fulltime mee bezig", vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Samen met een omvangrijk team bepaalt hij de langetermijnstrategie van de verrassende Italiaanse club. "We werken met een voetbaltechnische commissie met de president, hoofdtrainer Cesc Fabregas, de technisch directeur en ik ben dan meer bezig om de voetbalstrategie vorm te geven, het coördineren van transfers en het ontwikkelen van de jeugdopleiding", legt Fledderus uit vanuit de schilderachtige regio rond het Comomeer.

Samenwerking met Ajax

Om de jeugdopleiding te verbeteren, heeft Fledderus ook een samenwerking met Ajax tot stand gebracht. "Ik heb daar wel een grote rol in gespeeld. Ik ken natuurlijk de mensen bij Ajax wel goed, dus zo is wel het eerste contact ontstaan. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de samenwerking en dat bevalt hartstikke goed. We proberen elkaar te versterken op allerlei gebieden en gebruik te maken van elkaars kennis en netwerk."

"Ajax heeft een enorme geschiedenis in het opleiden van talent. Wij willen ook graag onze academie laten groeien en versterken de komende jaren. Er komen mogelijk ook wel wat talenten van Amsterdam naar Como en wij hebben een enorm grote data recruitment-afdeling met allerlei slimme datamensen. Op die manier proberen we elkaar te helpen te versterken. Het is op allerlei gebieden héél interessant om elkaar te versterken", licht Fledderus de samenwerking toe.

'Meest bijzondere project in de voetballerij'

De broers Hartono, Robert en Michael, hebben Como flink verder gebracht. Eerder schreven diverse media al over hun fortuin van zo’n vijftig miljard euro, waarmee ze de rijkste clubeigenaren van Italië zijn. Fledderus benoemt ook de Indonesische eigenaren. "Como leidde zes jaar geleden een zieltogend bestaan. De club was bankroet en voetbalde in de Serie D. De club is destijds overgenomen door Indonesische eigenaren, die behoorlijk wat financiële mogelijkheden hebben."

"Inmiddels is het op dit moment het meest bijzondere project in de voetballerij, denk ik. We maken ontzettend snel stappen, er is bijna geen project te noemen waar een club zó snel is gegroeid. Het is supergaaf en uniek om hier onderdeel van uit te maken", stelt de voormalig profvoetballer, die nog lang niet tevreden is. “We willen doorgroeien en hebben de ambitie om ieder jaar beter te worden."

In hun eerste jaar in de Serie A eindigde Como 1907 op plek tien. "Ieder jaar beter presteren, lukt tot nu toe en dan zien we wel tot waar dat uiteindelijk leidt en resulteert. Alleen, het mooie is wel dat we hier een mentaliteit hebben dat we niet in limieten denken. We denken vooral in kansen en mogelijkheden en dan zien we wel hoe ver we komen."

Investeren in 'onbekende' talenten

Como richt zich vooral op spelers die nog niet volledig zijn doorgebroken. Zo verbaasde de Italianen onder andere met de komst van Jayden Addai, waarvoor zo'n veertien miljoen euro werd betaald. "Wij denken dat hij één van de grootste talenten van Nederland is. Voor het grote publiek wordt hij misschien nog niet zo gezien, maar dat is voor ons hét moment om toe te slaan. Als hij wél explodeerde en het had waargemaakt, dan was hij waarschijnlijk niet meer haalbaar voor ons."

Fledderus noemt verder twee sprekende voorbeelden: Assane Diao (19) en Nico Paz (20). In deze jonge spelers werd ruim geïnvesteerd (zes miljoen en tien miljoen euro), maar uiteindelijk maakten ze flink wat indruk en wordt hun marktwaarde op dit moment geschat op zo’n dertig miljoen euro. "Ze waren beiden nog niet doorgebroken, maar ontploften in de Serie A. Nico is zelfs Argentijns-international geworden. Wij proberen ze wel te pakken voor ze écht doorbreken."

Mix met ervaren krachten

"We proberen dat te combineren met ervaren jongens die weten hoe het werkt", verwijst de Nederlander onder meer naar Sergi Roberto, Marc Kempf en Dele Alli. "De talenten hebben misschien nog niet op het allerhoogste niveau gespeeld, maar die hebben wel die kwaliteit en potentie in onze ogen. Dat is de afgelopen jaren aardig gelukt.

'Dat gaan we zien bij de Como Cup'

Ajax bereidt zich voor op de Como Cup, een vriendschappelijk toernooi met vier ploegen, dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden in Italië. Fledderus denkt dat Ajax en Como 1907 aardig op gelijk niveau zitten. "Dat gaan we zien bij de Como Cup, maar qua kwaliteit ligt het dicht bij elkaar, denk ik", zegt Fledderus. De Amsterdammers beginnen donderdag met een duel tegen Celtic, terwijl Como woensdag begint met een duel tegen Al-Ahli. "Hopelijk treffen we elkaar in de finale."