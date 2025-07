AZ heeft officieel melding gemaakt van de transfer van Jayden Addai naar het Italiaanse Como. De buitenspeler tekent een contract tot medio 2030 bij de ambitieuze Italianen en de Alkmaarders krijgen een miljoenenbedrag.

De Alkmaarders zouden meer dan veertien miljoen euro ontvangen voor de transfer van Addai. Ook hebben de Alkmaarders een doorverkooppercentage van tien procent. AZ heeft nog lange tijd de poot stijf gehouden, maar op een bod van meer dan veertien miljoen is de clubleiding toch overstag gegaan. Addai komt daardoor aankomend seizoen bij Como te spelen, de club waar de oud-wereldkampioen Cesc Fabregas trainer is.

Como 1907 is pleased to confirm the signing of Dutch winger Jayden Addai from AZ Alkmaar. The 19-year-old joins the club on a permanent deal until June 2030.



Addai

Addai speelde sinds 2016 in de jeugdopleiding van AZ. In totaal mocht hij 35 keer zijn opwachting maken in het eerste van de club. In 2023 kende Addai het meest succesvolle jaar uit zijn nog prille carrière. De twintigjarige buitenspeler legde met de Alkmaarders beslag op de UEFA Youth League.

Voor Addai was het het juiste moment om AZ te verlaten, maar dat doet hij met veel dankbaarheid voor de club. "Ik heb bij AZ niet alleen gevoetbald, ik ben er gevormd als speler, maar vooral als mens. Het was absoluut geen makkelijke beslissing om AZ te verlaten. Sterker nog: het is één van de moeilijkste keuzes die ik ooit heb moeten maken. Want AZ voelt als thuis. En dat gevoel laat je niet zomaar achter. Dat draag je met je mee."

Fabregas

Ook Fabregas, die vorig jaar op plek tien in de Serie A eindigde met Como, is erg gelukkig dat Addai toegevoegd is aan de selectie. "Jayden is een directe, technische en moedige speler. Hij heeft zijn kwaliteiten al op een hoog niveau laten zien en wij geloven dat dit de ideale plek voor hem is om zich te ontwikkelen. We zijn erg blij dat hij bij onze ploeg is aangesloten."