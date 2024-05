Promotie lonkt voor Como 1907: eigenaren met vijftig miljard dollar en oud-profs aan het roer

Como 1907 is bezig aan een uitstekend seizoen. Hoewel velen nog niet veel gehoord of gelezen zullen hebben over de Italiaanse club, zal dat de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid wel veranderen. De club staat op het punt te promoveren naar de Serie A en heeft verrassend genoeg de rijkste clubeigenaren van het gehele Italiaanse voetbal.

De club is sinds 2019 in handen van de Indonesische tabaksgigant Djarum Group, onder leiding van Michael en Robert Hartono. Sinds de komst van beide mannen promoveerde de club van de Serie D naar de Serie A. Het geschatte vermogen van de gebroeders Hartono is maar liefst vijftig miljard dollar. Daarmee is Como 1907 veruit de rijkste club van heel Italië.

Naast de financiële middelen van de Indonesische broers zijn er meer belangrijke personen binnen Como 1907. De president van de club is voormalig Chelsea-aanvoerder Dennis Wise, terwijl oud-profs Thierry Henry en Cesc Fabregas, die zijn actieve voetbalcarrière bij Como afsloot en tegenwoordig assistent-trainer is, ook mede-eigenaren zijn.

Rijkste clubeigenaren in Italië op een rij

Dat Como 1907 - by far - de rijkste eigenaren van Italië hebben, blijkt wel uit de vermogens van de overige clubeigenaren van Italiaanse clubs. Journalist en Italiaanse voetbalkenner Wesley Victor Mak maakte een overzicht van de vijf rijkste clubeigenaren in Italië.

Voor de grap hier het lijstje:



1. Robert Hartono (Como) - €24.2 miljard

2. Michael Hartono (Como) - €23.1 miljard

3. Rocco Commisso (Fiorentina) - €8.0 miljard

4. Dan Friedkin (Roma) - €6.4 miljard

5. Familie Saputo (Bologna) - €4.3 miljard



Promotie binnen handbereik

De Italiaanse club, die haar thuiswedstrijden vlak aan de haven en het Comomeer speelt, presteert dit seizoen verrassend goed. De afgelopen twee seizoenen eindigden ze tot tweemaal toe op de dertiende plaats, maar dit seizoen zijn ze volop in de race voor de titel. Como 1907 heeft slechts drie punten minder dan koploper Parma. Parma treft nog Cremonese en Reggiana, terwijl Como het nog opneemt tegen Modena en Cosenza.

Promotie binnen handbereik voor Como 1907. ©Pro Shots

Directe promotie naar de Serie A is binnen handbereik voor Como met een voorsprong van vier punten op nummer drie Venezia. Zondag kan Como promotie naar het hoogste niveau definitief veiligstellen op bezoek bij degradatiekandidaat Modena.

Terug in Serie A na 21 jaar

Voor Como 1907 zou promotie naar de Serie A erg bijzonder zijn. Voor het eerst sinds 2002/2003 zou het dan terugkeren op het hoogste niveau. Een ding is in ieder geval zeker: het moet beter dan de vorige keer. Toen liep het voor Como uit op een compleet fiasco. De club bezette het hele seizoen de laatste plaats en een jaar later degradeerden ze ook rechtstreeks uit de Serie B. Dat zullen de beleidsbepalers komend seizoen, bij promotie, hoe dan ook willen voorkomen.