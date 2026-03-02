Ook de sportwereld heeft te maken met de onrust in het Midden-Oosten. Na de bommenregen op Iran, en vanuit Iran naar andere landen, leven diverse sporters en trainers aldaar tussen angst en vrees. De Nederlandse voetbaltrainer Vera Pauw was zelfs getuige van een raketaanval.

Pauw is de bondscoach van het vrouwenelftal van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dat team is in voorbereiding op een interland met Tadzjikistan. Tijdens een training keek ze vol schrik omhoog: er werden raketten gelanceerd vanuit Iran. Gelukkig werden ze onderschept door het afweergeschut van de VAE.

'We zaten net op de verkeerde plek'

In gesprek met de NOS zegt Pauw: "Overal ben je hier veilig, maar we zaten net op de verkeerde plek." De locatie waar ze de training afwerken was vlak bij een luchthaven. Inderdaad was er zaterdag schade bij diverse luchthavens in het land, waaronder in Dubai. De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor, die de finale had bereikt van het toernooi in Dubai, kon het land daardoor niet verlaten.

'Elf raketten'

Pauw vertelt: " We hebben geteld: in drie aanvallen kwamen elf raketten op het vliegveld af, die zijn allemaal boven ons hoofd onschadelijk gemaak. Brokstukken kwamen naar beneden, van groot tot klein. Dat kan heel gevaarlijk zijn."

Het huis van Pauw ligt buiten Dubai. Tot nader order moet ze thuisblijven. Of de interland doorgang vindt is op dit moment niet te zeggen. "We kunnen het land niet uit, de grens met Oman is gesloten, het luchtruim is gesloten", zegt Pauw. "Dat kennen we niet. Dat je niet weg kan, heeft wel impact."

Oeuvreprijs voor Vera Pauw

In de zomer van 2024 werd Pauw geërd in Nederland. Ze mocht als eerste vrouw bij de Rinus Michels Awards de oeuvreprijs in ontvangst nemen. "Voor mij is dit veel meer dan een oevreprijs. De CBV is de eerste vakorganisatie die opstaat voor een vrouw die heeft doorgemaakt wat ik allemaal heb mee moeten maken. Daar kunnen ze in de kunstwereld en in de filmindustrie een voorbeeld aan nemen", zei Pauw tegenover Sportnieuws.nl.