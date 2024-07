Geëmotioneerde Vera Pauw neemt oeuvreprijs in ontvangst: 'Wat ik allemaal heb mee moeten maken...'

Vera Pauw is de eerste vrouw die bij de Rinus Michels Awards de oeuvreprijs in ontvangst heeft mogen nemen. De 61-jarige Pauw reageerde emotioneel nadat ze de prijs voor haar geweldige verdienste voor het vrouwenvoetbal aannam van Guus Hiddink. Na een moeilijk jaar kreeg ze eindelijk erkenning voor haar geleverde werk.

Pauw kon woensdagmiddag haar emoties niet in bedwang houden. "Voor mij is dit veel meer dan een oevreprijs. De CBV is de eerste vakorganisatie die opstaat voor een vrouw die heeft doorgemaakt wat ik allemaal heb mee moeten maken. Daar kunnen ze in de kunstwereld en in de filmindustrie een voorbeeld aan nemen", zei Pauw tegenover Sportnieuws.nl.

Indrukwekkende carrière voor Pauw

Pauw was de eerste vrouw die het hoogste trainersdiploma behaalde. Tussen 2004 en 2010 was ze bondscoach en bereikte ze een hoogtepunt met een bronzen medaille op het EK van 2009 in Zweden. Gedurende deze tijd zette ze zich in voor de oprichting van de Eredivisie voor vrouwen.

Eerder had ze al gestreden voor een grotere toegankelijkheid van voetbal voor vrouwen en meisjes en voor de mogelijkheid voor getalenteerde meisjes om met jongensteams mee te spelen. Later was Pauw bondscoach van Schotland, Rusland, Zuid-Afrika en Ierland.

'Verschrikkelijk moeilijk jaar'

Twee jaar geleden kwam Pauw met ‘een verschrikkelijk moeilijk verhaal’ naar buiten. Ze onthulde dat ze als speelster en coach verkracht en seksueel misbruikt was door een trainer en twee topfunctionarissen in het Nederlandse topvoetbal. "Het was een heel moeilijk jaar, maar het is wel extra speciaal om nu deze prijs te ontvangen."

Volgens Pauw hebben de grootsten van de Nederlandse voetbalwereld haar altijd gezien en gesteund. "Louis van Gaal, Dick Advocaat, Andries Jonker en de motor achter dit alles, Guus Hiddink, hebben mij altijd gesteund. Ik kan ze niet genoeg bedanken."

Beschuldigingen van ongewenst gedrag

Pauw werd vorig jaar zelf geconfronteerd met beschuldigingen van ongewenst gedrag door enkele speelsters van Houston Dash. Deze aantijgingen werden nooit bewezen. Later kreeg Pauw ook te maken met een doodsbedreiging, afkomstig van een staflid tijdens haar periode als coach van Houston Dash. "Hij dreigde me door mijn hoofd te schieten omdat ik zijn bieravond afpakte", zei ze tegen The Athletic.

Pauw in illuster rijtje

Met Co Adriaanse, Dick Advocaat, Leo Beenhakker, Wiel Coerver, Johan Cruijff, Foppe de Haan, Piet de Visser, Guus Hiddink, Bert van Marwijk, Kees Rijvers en Louis van Gaal gingen elf mannelijke collega’s haar voor met het winnen van de oeuvreprijs. Pauw komt dus in een illuster rijtje.

"Het is uniek en daar ben ik trots op. In Nederland willen we het anders en het moet ook anders. De voetbalwereld heeft hiermee een belangrijke stap gezet", vertelde Pauw met een grote lach op haar gezicht. Aangevuld door Guus Hiddink: "Er is niemand die het meer verdiend dan Vera."

Prachtige ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal

Met de oeuvreprijs ontvangt Pauw erkenning van haar collega's voor haar werk als coach en haar enorme inzet voor het vrouwenvoetbal. Pauw wordt beschouwd als de voornaamste pionier van het vrouwenvoetbal in Nederland.

"De ontwikkeling van het vrouwenvoetbal is onvoorstelbaar. We zijn er heel hard naar op weg dat het vrouwenvoetbal uitgroeit naar een tak dat zichzelf kan ondersteunen."

Vergelijking met mannenvoetbal

Pauw vindt dat mensen ermee ophouden om het vrouwenvoetbal met de mannen te vergelijken. “We moeten het vergelijken met andere sporten. Waarom is het wel oké als er bij een hockeywedstrijd 350 mensen aanwezig zijn, terwijl er bij het vrouwenvoetbal 1500 mensen zijn. En bij Oranje zijn er zelfs volle stadions. We moet er écht mee ophouden”, aldus Pauw.