De nijpende situatie waarin Tallon Griekspoor zich bevindt, houdt voorlopig nog even aan. De Nederlandse tennisser zit nog altijd vast in Dubai, en kan dat land voorlopig nog niet verlaten. Dat meldt zijn trainer maandagmiddag.

Door de oorlog in Iran en de aanvallen van Iran op omliggende landen, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, gaan er geen vluchten vanaf het vliegveld van Dubai. "We krijgen er wel wat van mee", zegt zijn coach Marc Dijkhuizen tegen het ANP. Dijkhuizen zit samen met Griekspoor en diens broer Scott nog altijd in het spelershotel, op enkele kilometers afstand van het vliegveld.

'Geen zorgen'

"We kregen wel een of twee keer een melding op de telefoon dat we naar binnen moesten en dat is het eigenlijk", zegt Dijkhuizen. In het hotel zitten ook andere tennissers die ver kwamen in het toernooi, evenals scheidsrechters en de toernooidirecteur. De ATP heeft ervoor gezorgd dat de kamers zijn verlengd. "Het is niet dat we ons heel erg zorgen maken", zegt Dijkhuizen, "maar we zouden liever nu richting Nederland gaan."

ATP-toernooi

Griekspoor was afgereisd naar Dubai om deel te nemen aan het ATP-toernooi in het land in het Midden-Oosten. Daar ging het lang heel erg goed met Nederlands beste tennisser. Zo won hij voor het eerst van top 10-speler Aleksandr Bublik en stootte hij zelfs door naar de finale tegen Daniil Medvedev.

Blessure

Maar zoals wel vaker in de carrière van Griekspoor kreeg hij te kampen met een vervelende blessure. Door een kwetsuur aan zijn hamstring moest hij de finale laten schieten, waardoor Medvedev de titel cadeau kreeg. Ook moet de Haarlemmer de belangrijke toernooien van Indian Wells en Miami laten schieten.

En tot overmaat van ramp zit de 29-jarige Griekspoor nu dus vast in Dubai. Ook tegenstander Medvedev kampt met hetzelfde probleem. De Russische toptennisser kwam met een uitgebreide reactie op sociale media. Zo stelde Medvedev onder meer: “Het luchtruim is gesloten. Niemand weet wanneer we weer kunnen opstijgen. Het is onduidelijk of het lang zal duren. We wachten gewoon af.”

Terugkeer

Volgens coach Dijkhuizen kan Griekspoor wellicht al deelnemen aan het ATP-toernooi van Miami, dat op 18 maart van start gaat. "En anders wordt het de start van het gravelseizoen", aldus Dijkhuizen. In dat geval zou hij waarschijnlijk in Marrakesh weer voor het eerst op de baan staan, vanaf 30 maart. Op dat toernooi was Griekspoor in 2025 verliezend finalist. Genoeg tijd om te herstellen en Dubai veilig te kunnen verlaten dus.