Hij maakte misschien wel het doelpunt van het toernooi en dacht eindelijk echt belangrijk te zijn voor Jong Oranje: Noah Ohio. De spits van FC Utrecht kwakkelde met zijn vertrouwen, maar scoorde wel een geweldige goal namens Nederland. Helaas werd deze weggevaagd door twee doelpunten van Harvey Elliott. "Het pakte vandaag mooi uit, maar uiteindelijk hebben we niks."

Het was niet het toernooi van Ohio. De spits begon als nummer 1 in de voorhoede, maar moest halverwege het toernooi zijn plek af staan aan Thom van Bergen. In de halve finale tegen Engeland scoorde hij een geweldig doelpunt, maar hielp het uiteindelijk niet om Jong Oranje in de finale te krijgen.

Geweldig doelpunt

Het doelpunt daarentegen was van grote klasse. Hij joeg goed door op een bal die totaal verkeerd ingeschat werd door zijn directe tegenstander, zag de keeper ver voor zijn goal staan en schoot vanaf een kleine dertig meter de bal in het doel. "Ik zie dingen en ik probeer zo. Zo ben ik gewoon als persoon. Als het fout ging, dan ging het fout en dan is de keeper op zijn hoede. Dus ik dacht: dit kan alleen maar goed uitpakken", zegt Ohio na afloop.

Relatie met Van Bergen

Uiteindelijk staat hij samen met Oranje met lege handen, en dat steekt hem nog wel het meest. "Ik heb helaas niet altijd het vertrouwen gehad. Ik kon ook niet altijd het vertrouwen terugbetalen als ik het kreeg, ik wilde belangrijk zijn voor het team." Hij wijt Van Bergen helemaal niks. "Hij heeft mij gesteund in een moeilijke tijd en ik hem nu ook, toen hij het van mij overnam. We winnen samen en verliezen samen."

Korte vakantie

Nu keert Ohio weer terug bij FC Utrecht, waar hij nog altijd ervan uit gaat dat hij gaat strijden om de eerste plek in de spits. Ondanks alle geruchten van de komst van Sébastien Haller. "Utrecht heeft een keuze te maken", zegt hij daarover. "Als Haller komt dan wordt het wel anders. Dan zit ik weer een jaar op de bank en dat ga ik sowieso niet doen."

Wat hij ook sowieso niet gaat doen, is lang op vakantie gaan. Het liefst keert hij zo snel mogelijk terug bij Utrecht. "Ik wil laten zien dat ik er klaar voor ben om eerste spits te worden, ik wil aan iedereen laten zien dat dit het jaar van Noah wordt. Als ik nu twee weken vakantie ga nemen is dat ook niet goed. Ik ben nu in een lekker ritme."