Als iemand weet hoe het is om met Jong Oranje kampioen te worden op een EK dan is het wel Hedwiges Maduro. Hij zat in het laatste team van Oranje dat kampioen werd. Dat gebeurde op historische wijze, vooral door de bizarre penaltyreeks in de halve finale. Niet geheel toevallig was dat tegen dezelfde tegenstander als Jong Oranje woensdagavond ontmoet: Jong Engeland. "We stonden gewoon drie keer op matchpoint."

Tot op heden is de bijzondere penaltyreeks tussen Jong Oranje en Jong Engeland uit 2007 nog altijd historie. Op een landentoernooi van de UEFA is nog nooit zo'n lange penaltyserie geweest. Hedwiges Maduro vertelt tegenover deze website over dat toernooi, dat Nederland uiteindelijk won.

Opvallend verschil tussen Jong Oranje en Engeland: 'We trainen zelfs op heetste moment van de dag' Jong Engeland is in de ban van de hitte: er zijn extra hydratatieplannen, de medische staf bereidt zich voor en zelfs in het wisselbeleid was er over nagedacht. In Nederland blijft men daar wat nuchterder onder. Michael Reiziger haalde zijn schouders op over een eventueel hitteplan in Slowakije. "We wisten al dat het warm zou worden, dat weet je van te voren. Wij trainen gewoon op het heetst van de dag."

'Echt bizar'

"De wedstrijd zelf was erg warm, dat weet ik nog. Het was moeizaam en stroef. We kwamen zelfs achter, maar op het einde maakten we 1-1 en werd het penalty's. Dat werden er uiteindelijk 32. We konden het steeds afmaken, maar wij misten ook. Dat was gewoon echt bizar. Wij stonden drie keer op matchpoint, dat gebeurt bijna nooit", blikt hij terug op het bijzondere moment.

Het toernooi was een thuiswedstrijd voor Oranje, want het werd in Nederland gehouden. "Alles was continu uitverkocht, alles was Oranje. Dat was echt een hele happening", blikt de oud-voetballer terug. "Wij hadden ook geen tegenslag op dat toernooi, zeker niet in de groep. We wonnen met 1-0 van Israël, daarna wonnen we met 2-0 van Portugal en toen waren we al door."

Krankzinnige penaltyserie uit 2007 zorgde voor trauma bij tegenstander Jong Oranje: 'Blijft erg lastig' Jong Oranje beredit zich voor op het treffen met Jong Engeland. Het is een affiche dat in 2007 ook plaats vond. Destijds moesten penalty's uitsluitsel bieden, er werden maar liefst 32 genomen. Nederland won en dat leed tot een trauma in Engeland.

Grote spelers

In de kwartfinale werd er ook gewonnen en toen kwam pas de eerste tegenstander die het hen echt moeilijk kon maken: Engeland. "Achteraf zie je pas dat je tegen best grote namen heb gespeeld: Ashley Young speelde mee, James Milner was van de partij en ook Nigel Reo-Coker", lacht Maduro.

De penaltyserie was bijzonder, uiteindelijk scoorde Gianni Zuiverloon de 32e en bevrijdende penalty en ging Nederland naar de finale. Daar werd Servië overrompeld. "We waren echt een vriendenteam", zegt Maduro. "Ik denk dat dat ons geheim was." En zo werd Jong Oranje voor de tweede keer op rij Europees kampioen.

Penaltyreeks

Hedendaags lijkt deze penaltyserie alleen nog maar bij hen te leven die dat daadwerkelijk bewust hebben meegemaakt. In een eerder gesprek met Jong Oranje-speler Ryan Flamingo gaat er geen belletje rinkelen en ook op de persconferentie lijken Robin Roefs en Michael Reiziger er geen acht op te slaan. Toch is een penaltyserie wel degelijk een mogelijkheid voor de woensdagavond. "We hebben er veel aandacht aan besteed", zegt Roefs. "Met de keepers bespreken we elke wedstrijd wel even wat we kunnen verwachten."

Jong Oranje heeft dankzij WK voor clubs groot voordeel tijdens EK-clash met Engeland: 'Speelt natuurlijk een grote rol' Jong Oranje maakt zich op voor de halve finale van het EK onder 21 tegen Engeland. Het is een prachtig affiche op dit jeugdtoernooi, waar echt grote voetballanden de dienst uitmaken bij de laatste vier. Duitsland en Frankrijk strijden ook onderling voor een plek in de finale. Oranje mag hoop putten uit het WK voor clubs, dat ervoor zorgt dat Engeland niet op volle oorlogssterkte is.

Reiziger zet dat ook nog kracht bij: "Vanaf het begin af aan zijn we al bezig met penalty's. Tuurlijk worden de momenten spaarzamer, maar we hebben een goed beeld van de strafschopnemers. Wat dat betreft kan het een voordeel zijn dat we niet veel vaste nemers hebben bij hun eigen ploeg. Zo kan Engeland ook geen informatie over de spelers inwinnen."

Ryan Flamingo vertelde eerder al aan deze site op hun eigen manier geschiedenis te willen schrijven. Daarmee hoopt hij een 32 penalty's lange serie te vermijden en binnen 90 minuten de finale te bereiken. Die moet dan ook gewonnen worden. "Want een goed toernooi speel je pas als je hebt gewonnen", waren de woorden van de PSV'er. Hij kan overigens een ontzettend grote kers op de al zeer grote taart zetten. Hij debuteerde in de Champions League, brak door bij PSV en werd kampioen én kan nu ook kampioen met Oranje worden.