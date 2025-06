Jong Oranje bleek hetzelfde lot te hebben als het grote Oranje op het EK. Net als in 2024 werd het met 2-1 uitgeschakeld door Engeland in de halve finale. Ditmaal was Liverpool-talent Harvey Elliott de boosdoener. Hij scoorde tweemaal. Het toernooi houdt voor Oranje op.

De eerste helft had niet gek veel te bieden. Jong Engeland had de betere kansjes in de eerste helft, maar dankzij Robin Roefs bleef Oranje op de been. Roefs was dus op de lijn goed, maar voetballend leverde hij wel continu de bal in. Harvey Elliott was het meest gevaarlijk namens Engeland, terwijl op de rechterflank van Oranje Kasanwirjo het ontzettend lastig had met de vlugge Hutchinson.

Matige eerste helft

Luciano Valente stichtte rond het half uur het eerste gevaar, samen met teamgenoot Thom van Bergen. Ze combineerden mooi, maar de laatste pass van Valente bleek net te veel. De spits kon er niet meer bij, waardoor er nog altijd een schot op doel gelost moest worden door Oranje.

Na rust besloot Reiziger het over een andere boeg te gooien: met Kasanwirjo ging hij ook geen oorlog winnen, dus kwam Wouter Goes op rechtsback. Het zal aan Goes hebben gelegen, of aan de temperatuur die wat aan het zakken was, maar Nederland nam wat meer initiatief en het tempo ging wat meer omhoog.

Engelse goal

Rond het uur schoot Maatsen maar eens op doel, en terecht. Nederland had veel de bal rond de zestien van Engeland, maar een schot werd maar niet gelost. Dat van Maatsen stichtte gelijk gevaar, maar James Beadle redde knap.

Maar juist in de periode dat Nederland de betere kansen had, was het Engeland dat toe sloeg. Na balverlies van Antoni Milambo op het middenveld kon Engeland er met vier tegen drie uit. Harvey Elliott snelde met de bal de zestien in, Ian Maatsen probeerde nog te blocken maar het schot van de Liverpool-speler vloog tegen de touwen.

Prachtdoelpunt Noah Ohio

Er waren nog 25 minuten te spelen en daarvoor had Reiziger een plannetje. Hij haalde Milambo, de man van de fout, eraf en bracht Ohio. Die zou even later van grote waarde zijn. Na een foute inschatting van Tino Livramento werd de spits van FC Utrecht gelanceerd. Hij zag dat de keeper niet goed voor de goal stond en besloot van ruime afstand te schieten. Het bleek de juiste keuze want de bal trof doel en zo was de droom van een finaleplaats weer springlevend.

Toernooi ten einde

Maar die droom werd in de slotfase aan diggelen geschoten door opnieuw Elliott. Hij zette een dribbel in die niet te stoppen was. Hierdoor kon hij op randje zestien rustig afronden, waardoor het over en uit was voor Oranje. In de slotfase was Poku nog gevaarlijk, maar zijn inzet werd gepareerd. Het toernooi eindigt voor Oranje, net als op het grote EK, in de halve finale tegen Engeland.