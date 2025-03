Opvallende gedachte over transferzomer van Ajax: 'Dat zou me verbazen'

Ajax won zondag met 2-0 op bezoek bij PSV en nam daarmee een voorschot op PSV. AD-analist Willem van Hanegem zag dat de Amsterdammers dat als team deden, en niet door individuele hoogstandjes. Het is precies de reden waarom hij geen drukke transferzomer verwacht in Amsterdam.

Ajax leidt aan de lopende band nieuwe talenten op, maar heeft nu toch ook de nodige ervaren spelers in de groep. Kijk al naar keepers Remko Pasveer (41) en Matheus (33), maar ook naar rechtsbuitens Bertrand Traoré (29) en Steven Berghuis (33). Veel van de jongere spelers - Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Jorrel Hato - zijn zelf opgeleid. Of in ieder geval voor een groot deel.

'Het tussenjaar heeft een kampioenschap opgeleverd en de miljoenen stromen weer binnen', zegt van Hanegem in zijn column. Om vervolgens een opvallende uitspraak te doen: 'Ik verwacht overigens niet dat clubs uit de grote competities massaal komen winkelen in Amsterdam.'

Jorrel Hato

' Dat zou me ook verbazen. Het is een teamprestatie waarin de spelers na balverlies meteen als een bezetene achter de bal komen. Individuele hoogstandjes zijn zeldzaam, maar dat zal ze nu een zorg zijn.' Vooralsnog lijkt vooral de 19-jarige Hato de grootste kans te maken om te vertrekken. Hij is de jongste Ajacied ooit met honderd wedstrijden voor de club en staat dan ook in de belangstelling van buitenlandse topclubs als Liverpool.

Ajax moet niet gaan jinxen: ‘Er kan nog van alles gebeuren’ Met de overwinning op PSV heeft Ajax een grote stap richting het kampioenschap gezet. In Eindhoven wonnen de Amsterdammers met 2-0 en daarmee staan ze nu negen punten los van PSV. Met nog 21 punten te verdelen lijkt het bijna niet meer mis te kunnen gaan. Maar er moet niet te vroeg gejuicht worden.

Enorme zorgen bij PSV

Vervolgens richt Van Hanegem ook nog zijn blik op PSV. De Eindhovenaren hadden een voorsprong van zes punten op Ajax en staan er nu liefst negen achter, met nog zeven wedstrijden te gaan. 'Bij PSV zullen ze de komende weken als een topclub moeten evalueren. Hoe kan het dat deze selectie zo in elkaar is gezakt? Hoe kan het dat al vanaf de start door spelers werd gezegd dat er sprake was van gemakzucht en nonchalance, en dat dit nooit bij de wortel is aangepakt?'

Van Hanegem is van mening dat er sterk moet worden doorgeselecteerd. Hij ziet een elftal dat zo snel mogelijk op vakantie wil en denkt dat zelfs de tweede plek misschien nog in gevaar komt.

