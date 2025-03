Ajax moet niet gaan jinxen: ‘Er kan nog van alles gebeuren’

Met de overwinning op PSV heeft Ajax een grote stap richting het kampioenschap gezet. In Eindhoven wonnen de Amsterdammers met 2-0 en daarmee staan ze nu negen punten los van PSV. Met nog 21 punten te verdelen lijkt het bijna niet meer mis te kunnen gaan. Maar er moet niet te vroeg gejuicht worden.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeyster en Ajax-fans Ellen Hoog en Naomi van As uiteraard de Klassieker. Ondanks de comfortabele voorsprong op PSV, blijft het duo nuchter over de titelstrijd.

'Meesterlijk' Ajax kan champagne koud zetten na keiharde klap voor zwalkend PSV Ajax heeft zondagmiddag een voorschot genomen op het kampioenschap in de Eredivisie. De koploper won met 2-0 op bezoek bij nummer twee PSV. Door een tactisch meesterplan van trainer Francesco Farioli is het gat nu liefst negen punten, met nog zeven wedstrijden te gaan.

‘Iedereen dacht dat PSV zou winnen’

Hoog en Van As keken zondag samen naar de wedstrijd. Van As was een van de weinigen die vooraf vertrouwen had in een Ajax-zege. “Jij keek in je glazen bol en zei dat ze gingen winnen”, lacht Hoog.

Van As vond het opvallend dat veel mensen juist een zware middag voor Ajax verwachtten: “Bijna iedereen die ik sprak, zei dat het heel moeilijk zou worden en dat PSV zou winnen.” Hoog snapt er niets van: “Ongelofelijk toch? PSV heeft zoveel goede spelers, maar er kwam helemaal niks uit.”

Noa Lang vreest voor tweede plek met PSV: 'Eigen schuld dikke bult' PSV verloor zondag in eigen huis met 0-2 van koploper Ajax en daarmee lijkt titelprolongatie volledig van de baan. Na afloop verschenen de spelers van de club uit Eindhoven teleurgesteld bij de pers. Zo ook Noa Lang, die geen blad voor de mond hield.

Hoog wijst op gewoon een hele goede aanpak van Ajax: "Ze hadden tactisch een goed plan en hadden de wedstrijd vrij snel onder controle.”

Niet jinxen

Toch bleef Hoog tot het einde gespannen. “Met nog twee minuten te spelen vond jij het nog steeds spannend”, merkt Van As lachend op. “Ik ben ook wel zo, maar met nog twee minuten dacht ik wel dat het goed zou komen.”

Dit is wanneer Ajax kampioen kan worden na cruciale zege in topper tegen PSV Ajax boekte zondag in Eindhoven een cruciale zege in de strijd om de landstitel. Op bezoek bij concurrent PSV werd met 2-0 gewonnen in de Eredivisie en dus lijkt de titel definitief naar Amsterdam te gaan, maar wanneer kan Ajax nu eigenlijk kampioen gaan worden?

Hoog prijst vooral het middenveld van Ajax: “Jordan Henderson was echt goed. En bij PSV? Daar was het gewoon niet overtuigend. Van sommige spelers verwacht je veel meer.”

Met nog zeven wedstrijden te gaan lijkt de titel binnen handbereik. Van As: “Je hoort nu overal dat Ajax het niet meer uit handen gaat geven.” Hoog: “Dat zegt iedereen, behalve Ajax zelf.”

En dat is bewust, denken ze. “Logisch ook”, zegt Van As. “Je gaat het niet jinxen.” Hoog knikt instemmend: “Er kan nog van alles gebeuren.”

Francesco Farioli krijgt opnieuw vraag over de titel na PSV - Ajax: 'Dat is het enige wat ik je geef' Francesco Farioli genoot met volle teugen van zijn spelers bij de zege van Ajax op PSV (0-2 in Eindhoven). Door de overwinning staan de Amsterdammers liefst negen punten voor en kan het landskampioenschap ze bijna niet meer ontgaan.

Beluister nu de podcast

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week. Ook gaan zij dieper in op enkele lastige stellingen en dilemma's en vertellen de olympisch kampioenen met de mooiste anekdotes. Beluister de podcast hieronder of via Spotify.