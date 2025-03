Eén cruciale held bij aanstaand kampioen Ajax in topper tegen PSV: 'Contract voor het leven geven'

De handdoek is gegooid in Eindhoven. De titelstrijd is wat PSV betreft over en uit. In Amsterdam willen ze daar nog niet over spreken, maar dat is uiteraard voor de bühne. De fans scandeerden het al wel, Ajax-held Davy Klaassen vond dat dan wel weer mooi voor ze. De formule van Francesco Farioli werkt, en leek in Eindhoven even geëvolueerd. Ajax gaat in één rechte lijn naar de 37e titel in de historie.

Effectiviteit en scherpte. Dat zijn de twee zaken waar PSV vandaag een lesje in kreeg. De kwaliteiten waar PSV vorig jaar voor geprezen werd, werden nu juist de Eindhovenaren fataal. Ajax had niet eens veel kansen, maar was dodelijk effectief met de momenten die PSV hen gaf. En duidelijk is; de handdoek is gegooid in Eindhoven. Niet pas na afloop, maar eigenlijk al in de eerste helft.

PSV en Ajax op rapport: onvoldoendes in Eindhoven, hoog cijfer voor rasechte Ajacied PSV was niet bestand tegen het tactische spel van Ajax. Dat is de conclusie die getrokken mag worden uit de topper die door Ajax met 2-0 gewonnen werd. Een onstuimige openingsfase met een onrustig PSV voorspelde al weinig goeds voor de thuisploeg. Dat bleef ook zo, PSV had geen antwoord op de organisatie van Farioli. Bij PSV vallen verschillende onvoldoendes, terwijl bij Ajax één man de held is. Dit zijn de cijfers van De Topper.

Over en uit in Eindhoven

PSV-spelers Noa Lang, Luuk de Jong en ook trainer Peter Bosz gaven toe dat het een moeilijke bedoeling gaat worden Ajax nog in te halen. Ze waren simpelweg te goed, was de conclusie. En dat is eigenlijk de conclusie die alle zeventien clubs in Nederland moeten trekken. In Amsterdam wordt er nog niet gesproken van een titel, maar dat is uiteraard volstrekte onzin. De champagne mag koud gezet worden in Amsterdam, want lang gaat het niet meer duren.

'De Ajax-organisatie van Farioli leek wel geëvolueerd te zijn' Ajax lijkt zich op te kunnen gaan maken voor een kampioensfeest nadat het PSV overtuigend wist te verslaan in Eindhoven. Aan de hand van één man die een contract voor het leven moet krijgen.

De fans in het uitvak zongen het al, Ajax 1 wordt kampioen en dat heeft PSV volledig aan zichzelf te danken. Terwijl zij bovenaan stonden en de druk moesten dragen om te presteren als huidig kampioen, werd er in Amsterdam in alle luwte gewerkt aan een immense defensie. De laatste weken plukte Ajax daar de vruchten van, al ging het zeer stroef. Kansen creëren bleek een probleem onder Farioli, maar kansen weggeven gebeurde in ieder geval niet meer.

Noa Lang vreest voor tweede plek met PSV: 'Eigen schuld dikke bult' PSV verloor zondag in eigen huis met 0-2 van koploper Ajax en daarmee lijkt titelprolongatie volledig van de baan. Na afloop verschenen de spelers van de club uit Eindhoven teleurgesteld bij de pers. Zo ook Noa Lang, die geen blad voor de mond hield.

Klaassen behouden voor het leven

Waar het spel van Ajax de laatste periode in geëvolueerd is, in ieder geval in Eindhoven, is dat het nu ook dominant aan de bal was. Aan de hand van onder andere Davy Klaassen werd het middenveld van PSV stuk gespeeld. Vorig jaar was dat de kern van het succes van PSV, dit jaar is het bijna de achilleshiel van de thuisploeg. En meer dan eens werd Ajax gedragen door één man, kind van de club Klaassen.

Hij droeg zijn steentje bij door de 0-1 te scoren, maar was ook van groot belang in het dirigeren op het middenveld. Hij heeft nog geen nieuw contract, maar Ajax moet hem per direct binden tot het eind van zijn carrière. Weinig spelers die zó erg het Ajax-DNA in zich hebben als hij.

Dit moet er gebeuren voordat Davy Klaassen een nieuw contract tekent bij Ajax Davy Klaassen heeft een aflopend contract bij Ajax, maar die wordt zo goed als zeker verlengd. Voetbal International schrijft dat speler en club in gesprek zijn én een belangrijke voorwaarde hebben afgesproken.

Het kampioenschap

Diep in zijn hart zou hij willen roepen dat het kampioenschap binnen is, maar hij kwam niet verder dan te zeggen dat hij het mooi voor de fans vindt dat ze dat kunnen zingen. In de plannen van Marijn Beuker, zo vertelde hij in Goedemorgen Eredivisie, komen er steeds meer Ajacieden rondom de club. Laat Klaassen dan ook maar blijven. De dienst die hij dit seizoen bewijst is van ontzettend groot belang.

Nog nooit gaf een nummer 1 het zeven wedstrijden voor het eind uit handen, als er een voorsprong van 9 punten was op de nummer 2. Toch is het nog altijd verboden om te spreken over een eventuele titel. Ook niet over de mogelijkheid tot, en dat is misschien een jammerlijk punt voor de club uit Amsterdam. Met branie en wat zelfverzekerdheid, mag er wel iets meer uitgesproken worden dat de grote voorsprong haast niet meer in te halen is. Zeker niet als de achtervolger dat zelf al aangeeft. Die hebben het al opgegeven en moeten zelfs naar beneden kijken.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.