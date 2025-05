Oranje volgt grote voetballanden met opvallende verandering: 'Daar willen we nadruk op leggen'

Nederland start in juni met de kwalificatie voor het wereldtoerooi in Amerika, Mexico en Canada in 2026. Het team barst ondertussen van de spelers in de top 5-competities én momenteel zijn er bij 3 van de 4 Champions League-ploegen nog Nederlanders aanwezig. Dit alles werkt enorm in het voordeel van Ronald Koeman, vindt Robert Maaskant. "Dit gaat straks samensmelten."