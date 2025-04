Steven Bergwijn geraakt door harde woorden van Ronald Koeman: 'Hij weet niet wat er achter de schermen gebeurt'

Steven Bergwijn werd na zijn transfer van Ajax naar Al-Ittihad in Saoedi-Arabië in de media geconfronteerd met harde woorden van bondscoach Ronald Koeman richting hem. Dat heeft de aanvaller geraakt. "Ik werd gewoon live op tv afgebrand."

Na zijn overstap naar de Saudi Pro League maakte Koeman direct wereldkundig dat hij Bergwijn niet meer zou selecteren voor Oranje. De 27-jarige was zich van geen kwaad bewust. "Ik maakte die transfer en ging lekker slapen. Toen ik de volgende dag wakker werd had ik heel veel notificaties op mijn telefoon. Ik dacht: iedereen feliciteert me."

Tot hij zijn Instagram opende. "Ik zag opeens mijn naam en wat de bondscoach had gezegd." Bergwijn was verbaasd en emotioneel.

'Het raakte me'

"Het raakte me wel een beetje, man", vervolgt Bergwijn, die altijd een goede band had met Koeman. "Ik dacht: waarom zo op tv? We hebben echt lang samengewerkt. Misschien had hij me ook kunnen bellen. Maar mischien vond hij dat ik had moeten bellen voordat ik die stap maakte."

Geld

Vooral die gang van zaken vond de voetballer jammer. "Ik werd gewoon live op tv afgebrand. Hij zei ook dat ik het alleen voor het geld deed, maar dat is niet zo. Ik was er ook gewoon klaar mee bij Ajax." Dit leek hem voor zowel hemzelf als de club een goede oplossing. Al-Ittihad nam hem voor 21 miljoen euro over van de Amsterdammers.

"Hij weet ook niet wat er achter de schermen gebeurt en hoe ik me voelde bij Ajax." Natuurlijk is het geld ook een fijne bijkomstigheid, maar Bergwijn merkt dat hij los van dat ook lekker in zijn vel zit in Saoedi-Arabië. "Als het voetbal lekker gaat, gaat alles eromheen ook lekkerder. En het is een nieuw avontuur, weg uit Nederland, een andere cultuur. Daar zijn geen mensen die zeuren om de domste dingen."

Hij presteert goed bij de club, die koploper is van de competitie. Bergwijn maakte in 21 duels tien doelpunten en gaf 6 assists. Volgens hemzelf zou hij dan ook nog steeds van waarde kunnen zijn voor het Nederlands elftal. "Als we gewoon echt eerlijk zijn en als je kijkt met wat voor spelers ik speel... Dat doet echt niet onder voor de Eredivisie."

Sterspelers

De buitenspeler speelt bij zijn club samen met topvoetballers als Karim Benzema en N'Golo Kanté. Op 7 mei wacht een wedstrijd tegen Al-Nassr, met superster Cristiano Ronaldo.