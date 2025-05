Europees succes Nederlanders als doping voor Oranje op het WK: 'Dit wordt een heel zelfbewust team'

Nederland start in juni met de kwalificatie voor het wereldtoerooi in Amerika, Mexico en Canada in 2026. Het team barst ondertussen van de spelers in de top 5-competities én momenteel zijn er bij 3 van de 4 Champions League-ploegen nog Nederlanders aanwezig. Dit alles werkt enorm in het voordeel van Ronald Koeman, vindt Robert Maaskant. "Dit gaat zich straks samensmelten."

Er zullen vast nog wat Barcelona-fans zwetend wakker geworden zijn deze week na een droom waarin ze Denzel Dumfries zagen vliegen. Was het niet over de rechterflank, dan was het wel tijdens de halve omhaal waarmee hij heel Milaan op zijn kop zette. De rechtervleugelverdediger van Oranje was niet te stoppen bij Inter en werd terecht man van de wedstrijd. Dat terwijl Lamine Yamal bij Barcelona ook een wereldpot speelde.

Nederlanders in de Champions League

Het is een mooi voorbeeld van hoe bepaalde Nederlandse spelers zich manifesteren op het Europese topniveau. Dumfries speelde tegen Frenkie de Jong, die vaak captain is bij FC Barcelona en een dag ervoor speelde Arsenal met Jurriën Timber in de basis. Hij speelde wat ongelukkig maar had weken terug tot twee keer toe de buitenspelers van Real Madrid in zijn zak. In principe zijn het allemaal spelers die zo in de basis staan bij Oranje.

En dat is een geweldig gegeven vindt Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Ik kan daar als Nederlander gepast trots op zijn. Ik wil ook voor het eerst eens even voorop lopen in de fanfare. Landenploegen hebben namelijk altijd baat bij succes van ploegen die ver komen in Europa."

Hij noemt bewust Europa, omdat in de Europa League ook nog Nederlanders actief zijn bij Manchester United en Spurs. "Dus we zien in al die clubs die nu ver komen, lopen Nederlanders rond. Die gaan zich straks samensmelten bij Oranje.

WK-kansen

Volgens Maaskant verhoogt dat de kansen voor op het WK aanzienlijk. "We hebben het nog niet eens gehad over de jongens die rondlopen bij Liverpool, daar zijn er ook nog drie. Als je het allemaal samenvoegt... dan heb je echt een heel zelfbewust Nederlands elftal en dan gaat het wel wat kriebelen", vertelt hij.

Toch plaatst hij ook een kanttekening. "We kunnen de tegenstander goed op de nul houdden met de mensen die we hebben, maar we moeten ook een doelpuntje gaan vinden. Ik vind dat we aanvallend net te kort komen. We hebben geen verschilmakers rondlopen als Lamine Yamal bij Spanje."

In de vijftiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het Nederlands succes in Europa. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de situatie van Justin Bijlow bij Feyenoord, spreekt hij over de maatschappelijke kracht van het voetbal en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

