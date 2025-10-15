Jorrel Hato maakt kans op de prestigieuze prijs van Golden Boy. De Nederlandse verdediger van Chelsea staat op de shortlist van het Italiaanse Tuttosport, dat al sinds 2003 de prijs uitreikt aan de beste voetballer in Europa onder de 21 jaar. Hato, die afgelopen zomer van Ajax naar Chelsea trok, heeft flinke concurrentie.

Tuttosport heeft officieel de definitieve lijst van 25 genomineerden bekendgemaakt voor de prestigieuze Golden Boy-award van dit jaar. Deze prijs wordt door de Turijnse publicatie uitgereikt aan de beste voetballer in Europa onder de 21 jaar. De definitieve selectie bevat de 20 beste jonge spelers van dit jaar, gekozen op basis van het speciale algoritme van de Italiaanse krant en Football Benchmark. Daarnaast zijn er vijf voetballers die een 'wildcard' hebben gekregen.

Grote namen

Francesco Pio Esposito (Inter), Giovanni Leoni (Liverpool), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Rodrigo Mora (Porto) en Aleksandar Stankovic (Club Brugge) zijn via een omweggetje op de lijst van genomineerden terechtgekomen. Volgens de statistieken staan talenten als Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery en Senny Mayulu (Paris Saint-Germain), Dean Huijsen en Franco Mastantuono (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Kenan Yıldız (Juventus), Ethan Nwaneri en Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Leny Yoro (Manchester United) en Estevão (Chelsea) ook op de lijst.

Geen Lamine Yamal

De winnaar van vorig jaar, Lamine Yamal, zal echter niet strijden om de Golden Boy 2025. Hoewel het supertalent van Barcelona pas 18 jaar oud is en tweede eindigde in de strijd om de Ballon d'Or, mag een voetballer volgens de regels van de Italiaanse krant de prijs niet meer dan één keer winnen. Eerdere winnaars waren Rafael van der Vaart, Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham en Matthijs de Ligt. Van der Vaart was in 2003 de allereerste winnaar van de prijs.

Definitieve lijst van genomineerden voor Golden Boy 2025:

Pau Cubarsí (Barcelona)

Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Kenan Yıldız (Juventus)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Arda Güler (Real Madrid)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Ethan Nwaneri (Arsenal)

Jorrel Hato (Chelsea)

Geovany Quenda (Sporting CP)

Estevão (Chelsea)

Leny Yoro (Manchester United)

Senny Mayulu (Paris Saint-Germain)

Nico O'Reilly (Manchester City)

Elies Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

Viktor Froholdt (Porto)

Lucas Bergvall (Tottenham)

Archie Gray (Tottenham)

Mamadou Sarr (Strasbourg)

Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

Francesco Pio Esposito (Inter)

Rodrigo Mora (Porto)

Giovanni Leoni (Liverpool)

Aleksandar Stankovic (Club Brugge)

Golden Girl

Er komt ook een Golden Boy-uitreiking voor de vrouwelijke talenten in het voetbal. Ook daar staat één Nederlandse naam tussen de tien genomineerden. Wieke Kaptein van Chelsea is genomineerd, net als ex-Ajacied Lily Yohannes. De winnares krijgt de titel Golden Girl. Zie hieronder de tien genomineerden bij de vrouwen.



- Michelle Agyemang (Brighton)

- Iman Beney (Manchester City)

- Giulia Galli (Roma)

- Eva Schatzer (Juventus)

- Signe Gaupset (Brann)

- Smilla Holmberg (Hammarby)

- Felicia Schröder (Hacken)

- Wieke Kaptein (Chelsea)

- Nina Matejic (Zenit)

- Lily Yohannes (Lyon)