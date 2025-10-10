Een bijzonder moment van respect tussen twee aartsrivalen. Kylian Mbappé heeft publiekelijk zijn steun uitgesproken voor Lamine Yamal, het achttienjarige toptalent van FC Barcelona dat de laatste weken flink onder een vergrootglas ligt.

In een interview met het Spaanse Movistar+ sprak de aanvoerder van Real Madrid over Yamal en deed hij een oproep tot rust. "Mensen praten te veel over zijn privéleven. Ik vind dat ze hem met rust moeten laten. Op het veld is hij een geweldige speler, maar in het echte leven is hij gewoon een jongen van achttien", aldus Mbappé.

Mbappé spreekt uit ervaring

De Fransman weet als geen ander hoe het voelt om jong in de spotlights te staan. Op zijn zestiende brak hij door bij AS Monaco en binnen een paar jaar werd hij het gezicht van het wereldvoetbal. "Ik weet hoe het is om alle camera’s op je gericht te hebben, terwijl je nog aan het uitzoeken bent wie je bent", vertelt Mbappé. "De druk is enorm, en die vergeet iedereen snel."

Volgens Mbappé is het belangrijkste dat Yamal zijn plezier in het spel behoudt. "Je ziet dat hij passie heeft voor voetbal. Dat is het enige wat hij niet mag verliezen. Iedereen maakt fouten op die leeftijd, maar dat hoort erbij. We moeten hem beoordelen op wat hij op het veld doet, niet daarbuiten."

Keerzijde van de roem voor Yamal

Mbappé en Yamal vertegenwoordigen elk hun club in de eeuwige strijd tussen Real Madrid en FC Barcelona, maar buiten het veld overheerst respect. Tijdens eerdere ontmoetingen in de Nations League spraken de twee elkaar al kort, een teken dat de ervaren Fransman het jonge talent nauwlettend volgt.

De oproep van Mbappé komt op een moment dat Yamal te maken krijgt met felle kritiek én enorme verwachtingen. De jonge Spanjaard geldt als het gezicht van de toekomst bij Barcelona én het nationale elftal, maar kampt met de keerzijde van die bekendheid. Zo kreeg hij onlangs nog bakken kritiek na zijn achttiende verjaardag, waar beelden uitlekten van een feest met lilliputters als entertainment. Iets wat op sociale media voor flink wat ophef zorgde.

Respect boven rivaliteit

Met zijn woorden wil Mbappé laten zien dat empathie zwaarder weegt dan rivaliteit. "Hij is een speler met enorm veel talent. Ik hoop dat hij zijn eigen pad volgt en wens hem veel geluk", sluit hij af. De Fransman laat daarmee zien dat zelfs in een wereld vol druk, camera’s en rivaliteit, respect en menselijkheid nog altijd het laatste woord kunnen hebben.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.