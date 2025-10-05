Wat een vrolijk moment had moeten zijn, eindigde voor Jorrel Hato in een golf aan kritiek. De jonge Nederlander belandde plots in het oog van een kleine storm in Engeland, nadat beelden opdoken van een opvallende interactie met ploeggenoot Cole Palmer na de winst van Chelsea op Liverpool.

Chelsea kende een enerverende avond op Stamford Bridge. De ploeg van Enzo Maresca boekte een 2-1-overwinning op regerend kampioen Liverpool dankzij een doelpunt van toptalent Estevão in de 95ste minuut. Eerder had Moisés Caicedo de thuisploeg op voorsprong gezet, maar Cody Gakpo bracht de bezoekers uit Liverpool weer langszij. De late treffer van Estevão zorgde voor ontlading op én naast het veld.

Jorrel Hato onder vuur

Aanvoerder Palmer, die de wedstrijd vanaf de tribune volgde vanwege een blessure, rende na het laatste fluitsignaal het veld op om mee te vieren. Terwijl de spelers elkaar omhelsden, kwam Hato op hem afgerend en sprong in zijn enthousiasme tegen hem op. Op beelden is te zien hoe Palmer even ineenkrimpt en zijn hand naar zijn lies grijpt, het gebied waar hij al weken last van heeft.

Binnen enkele minuten doken de beelden op sociale media op. "Wat is Hato aan het doen?!", schreef een boze supporter op X. Een ander reageerde: "Hij zorgt er straks voor dat Palmer er nóg een maand uitligt." Toch waren er ook fans die het incident relativeerden. "Je ziet dat het gewoon een spontane actie was", klonk het. "Hij bedoelde het niet zo."

Goede invalbeurt overschaduwd door incident

De kritiek komt op een ongelukkig moment voor Hato, die in zijn eerste maanden bij Chelsea nog weinig kans heeft gehad om zich echt te laten zien. De negentienjarige verdediger werd tegen Liverpool in de tweede helft ingebracht na de zoveelste blessure in de defensie en greep die gelegenheid met beide handen aan.

Hato speelde een volwassen en geconcentreerde wedstrijd en liet zien dat hij klaar is voor het Premier League-niveau. Toch werd die opsteker na afloop volledig overschaduwd door zijn onhandige actie richting Palmer. Engelse media spraken van een 'pijnlijk moment', al lijkt de schade voor de aanvaller mee te vallen.

Chelsea mist zijn creatieve sterspeler

Palmer liep zijn liesblessure in september op tijdens het duel met Manchester United en miste sindsdien meerdere wedstrijden. Trainer Maresca kon na afloop van de zege op Liverpool weinig duidelijkheid geven over zijn herstel. "We bekijken het van week tot week", zei de Italiaan. “Hopelijk kan hij na de interlandperiode terugkeren."

